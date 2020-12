Esta Navidad puede seguir siendo la más dulce a pesar de las circunstancias. Las calles de la capital turronera este año no estarán repletas de gente pero sus productos típicos de calidad sí que podrán estar en las mesas de todas las familias que así lo deseen. Disfrutar de los turrones y dulces navideños es uno de los aspectos que no pueden faltan en esta época del año y todos ellos se podrán adquirir en la Feria de Navidad de Xixona, una feria que ha cambiado por completo para adaptarse a las circunstancias, la cual se celebra en un formato virtual pero que seguirá ofreciendo un amplio abanico de los productos autóctonos e imprescindibles en estas fechas.

Por tanto, Xixona sigue abierta y produciendo con normalidad los mejores turrones y productos para endulzar la Navidad por todo el mundo, lo único que cambiará este año es que, en lugar de ir presencialmente a hacer la compra, las fábricas y tiendas se la enviarán directamente a casa.

La nueva web ya está activa y contiene información de todos los expositores que participan en esta duodécima edición, así como el enlace y los datos de contacto para que todos aquellos que lo deseen puedan comprar fácilmente cualquier producto de los que habitualmente se ofrecen en la feria.

¿Qué visitar en Xixona?

El certamen, como todos los años, seguirá teniendo la esencia de la localidad y recoge los productos de las empresas más destacadas del municipio y del sector. Además, el municipio turronero ha engalonado sus calles para que los visitantes puedan disfrutar del ambiente navideño, este año la iluminación se ha visto reforzada y ampliada, y se podrá visitar el Betlemet, el tradicional Belén de tamaño natural que se instala en una de las entradas principales de Xixona, el cual también es un sello de identidad de la localidad.

En este sentido, también se realizará la emisión online de talleres de manualidades para niños, actuaciones musicales, showcookings, visitas virtuales a exposiciones y una gran variedad de actividades que podrán disfrutarse de forma online.

Asimismo, desde Xixona destacan que durante el mes de diciembre sus tiendas y restaurantes estarán abiertos para poder pasar una jornada en familia. Para ello, los comercios abrirán de manera extraordinaria los domingos y se han organizado visitas guiadas al castillo, recientemente rehabilitado.

Las rutas se llevarán a cabo en grupos reducidos cumpliendo con las medidas de seguridad. Para reservar plaza solo hay que enviar un correo electrónico a turismo@xixona.es indicando también para cuántas personas es la reserva.

“Ha sido una decisión complicada porque es renunciar a algo que se ha convertido en un emblema de Xixona”

Isabel López, alcaldesa del Ayuntamiento de Xixona

– ¿Cómo ha afectado la situación en la organización de la Feria de Navidad de Xixona?

Esta situación nos ha obligado a tomar decisiones drásticas y lo que teníamos claro desde el primer momento tanto desde la Asociación de Comerciantes como desde el Ayuntamiento es que lo principal era preservar la salud y tomar las decisiones guiados por la prudencia y obligados por la situación pero que en ningún caso esto nos iba a parar.

Entonces, este año celebramos la XII Feria de Navidad que por primera vez se dota de una web para dar información de las empresas y comercios que participan en ella para que nadie se quede sin el mejor turrón del mundo y los mejores dulces navideños en su mesa. Es una herramienta muy útil y además las tiendas y fabricas también están abiertas y habrá venta presencial. Está claro que no podremos repetir las imágenes de las miles de personas que nos han visitado en años anteriores, el año pasado nos visitaron 95.000 personas, por lo que es imposible volver repetir estas imágenes. Todas las tiendas están facilitando al máximo la atención al cliente para que nadie se quede sin los productos de primera calidad de Xixona.

– ¿Cómo ha sido la gestión de esta feria virtual?

Desde el primer momento evaluamos la situación, llegamos a tener la previsión de poder celebrarla cumpliendo con las medidas de seguridad, con un recinto acotado y control de aforo pero esa feria no se iba a parecer a la feria que estamos acostumbrados y por ello, se decidió pasar a la opción virtual dando información también de donde se ubica cada empresa para que quien quiera pueda venir en persona a nuestro municipio.

– ¿Tendréis nostalgia especialmente estos días?

Ha sido una decisión complicada porque es renunciar a algo que se ha convertido en un emblema de Xixona, pero este año tiene que ser así. Esta situación ha puesto de relieve que tenemos muchas ganas de Navidad, de celebrar, de cuidarnos unos a otros y tocan renuncias importantes pero por otro lado, seguimos siendo la cuna de la Navidad y del turrón.

– ¿Qué otros atractivos ofrece Xixona?

Esto no nos va a parar y hemos engalonado el pueblo con luces navideñas, seguimos con nuestro tradicional belén ubicado en un entorno natural donde se hacen fotos miles de personas todos los años, también se puede visitar el árbol de Navidad que está en la puerta del Ayuntamiento y se organizarán actividades de la mejor forma que podamos como visitas al castillo, catas, manualidades, taller de cocina con la Estrella Michelín, Susi Díaz, que elaborará recetas con turrón y va a visitar hoy mismo el municipio.

Hemos detectado que seguimos con muchas ganas de esta época del año y de seguir disfrutando de las cosas buenas y estamos poniendo lo mejor de cada uno para que estas navidades sean lo más dulces posibles.

– ¿Cuántos expositores van a participar?

Este año participan en total 40 expositores y es de agradecer que aunque la feria haya cambiado por completo estas empresas sigan ahí. La Feria de Navidad ha demostrado que llegó para apoyar a empresas y comercios, y en los momentos difíciles también la feria necesita que la apoyen para que se mantenga.

– ¿Qué podrá encontrar el cliente en la feria virtual?

Van a encontrar una amplia galería de imágenes, un vídeo con imágenes de ediciones anteriores para que no olvidemos lo que es realmente la feria y van a encontrar información sobre el municipio y sobre los diferentes expositores para que puedan entrar en contacto directo con cada empresa y descubrir los productos que ofertan. En la web se ofertan más de mil productos relacionados con la Navidad.

– ¿Qué productos habrá?

Turrón con Denominación de Origen de Jijona y Alicante y el resto de turrones que se te puedan pasar por la imaginación: de fruta, de yema tostada, de nieve... En diferentes tamaños y presentaciones. A lo que también se suman verdaderas delicias de chocolates, los mejores polvorones y mazapanes además de que cada año las empresas nos sorprenden con algún producto nuevo, la innovación se une a la tradición.

Todo esto va complementado también con la alimentación, cavas, vinos, jamón, embutidos e incluso decoración navideña. Hemos tenido que renunciar a la parte más festiva de la feria pero mantiene su espíritu navideño y la garantía de que estas comprando productos de primera calidad y recién hechos. La web ha llegado para quedarse ya que facilita las compras navideñas y se podrá comprar a lo largo de todo el año.

– Un deseo para esta época navideña.

Que nos aferremos a lo que más queremos y que encontremos la fuerza para seguir adelante en positivo, que aprendamos que nos adaptemos y que nos reinventemos. Y que desde luego, el espíritu navideño y los buenos productos como el turrón, el mazapán, los polvorones, el chocolate ayudan también a que nuestro ánimo se mantenga.

“La oferta de productos que hay en Xixona es inigualable, es un escaparate que es difícil de encontrar en otros lugares”

Pascual Sanchís, presidente de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Xixona

– ¿Cómo os ha afectado la situación originada por el Covid-19? ¿Qué supone para la Asociación de Comerciantes de Xixona que se vaya a celebrar la feria de forma virtual?

La situación en general, la pandemia ha provocado una dismunición de ventas en muchos de nuestros comercios con el confinamiento y cierre de establecimientos, esto provocó una serie de limitaciones. No todos los establecimientos se han visto afectados por igual, porque los comercios esenciales dentro de lo que cabe han tenido un consumo más regular. Un año diferente y problemático.

En cuanto a la celebración de la feria se ha intentado que se lleve a cabo hasta el último momento, porque representa un acontecimiento social y económico muy importante para nuestro municipio y nuestros comercios. Desde el punto de vista comercial no es positivo que no se celebre, porque durante estos días siempre hay una vitalidad económica que este año no se va a producir, pero la precaución y la prudencia nos hizo tomar esta decisión.

– ¿Cómo se han adaptado los comerciantes y expositores de la feria?

Se ha puesto en marcha la feria digital en la que se podrán realizar compras a través de internet, algo que solventará un poco que no se lleve a cabo de manera presencial. Y si la situación sanitaria lo permite invitamos a que visiten las distintas tiendas que están abiertas al público, tanto las del centro del pueblo como las de los polígonos. Aunque todo esto se debe hacer con mesura y atendiendo a los protocolos.

– ¿Cómo está el ambiente entre los comerciantes de Xixona?

La gente está ilusionada porque feria va a haber aunque sea en un formato online y esperamos que este fin de semana haya un ambiente especial en Xixona. Aunque sobre todo recordaremos el ambiente lúdico-festivo de la feria ya que no se trataba solo de comprar, la gente venía y pasaba el día en en el municipio, era como el preludio de las fiestas de Navidad. Algunos eventos culturales y gastronómicos se van a llevar a cabo de forma online para que se pueda vivir un poco ese ambiente mágico. Incluso hay gente que nos llama y nos pide el mismo pedido de otros años para encargarlo.

– ¿Qué ofrecen los establecimientos de Xixona?

Sobre todo entre los productos más demandados destaca el turrón con Denominación de Origen de Jijona y el de Alicante, son los más clásicos de esta feria pero los establecimientos siempre preparan algunas novedades. La oferta que hay en Xixona es inigualable, es un escaparate que es difícil de ver en otros lugares porque es una oferta muy completa que mezcla la tradición y la innovación.

En los expositores de la feria hay de todo, principalmente son tiendas relacionadas con el mundo del dulce pero hay decoración, floristería, bisutería, joyería, joyería y un largo etcétera. Un amplio abanico de todo el mundo local, los productos autóctonos le dan el sello de identidad a la ciudad.

– ¿Qué ventajas tiene pertenecer a la asociación?

La asociación es importante para defender los intereses del comercio local, tenemos una representación muy numerosa con 130 socios de comercios de la localidad. La fuerza de la unión. Y tenemos una serie de actividades a lo largo del año que ayudan y que fomentan el comercio de Xixona en general.

– ¿Qué le diríais a la gente en esta época navideña “atípica”?

Mucho ánimo y que disfruten de esta época a pesar de las circunstancias, que van a poder seguir teniendo en sus mesas como todos los años los productos típicos de Xixona y que compartan en un formato más o menos reducido con sus familias y amigos estas fiestas tan singulares y entrañables que son las fiestas de Navidad.

Los mejores productos de Xixona, más de 100 años endulzando las navidades

Xixona sigue siendo la cuna de la Navidad y es el lugar ideal donde realizar las compras navideñas puesto que cuenta con multitud de establecimientos con los mejores productos autóctonos, no hay turrón como este y por ello merece la pena visitar sus comercios que cuentan con una gran tradición.

Aunque el turrón es el producto estrella, las empresas que conforman la industria de la zona también disponen de otros productos que ofrecer como son los polvorones, mazapanes, almendras rellenas, pasteles de gloria y de yema, peladillas, toñetes, doblaes, entre otros. Todos ellos hechos en el municipio y por supuesto de gran calidad.

Cada uno de los comercios son auténticos fabricantes artesanos de Xixona utilizando métodos tradicionales y recetas ancestrales para elaborar productos de excelente calidad pero también sorprenden por las variedades especiales características y únicas. Adaptados a los nuevos tiempos pero sin abandonar el marcado carácter artesanal de sus productos.

Entre las especialidades rondan desde los turrones típicos de Navidad como el de Xixona, Alicante, guirlache, piedra hasta los turrones de Obrador como el de yema tostada, nieve, fruta, nata nueces así como pasteles, mazapanes, polvorones, pan de Cádiz, polvorones, mazapanes, licor de turrón, miel, productos de repostería, turrón personalizado con fotos y un largo etcétera.

Algunos de estos expositores de la feria llevan más de 100 años endulzando las navidades y venden y envían dulces a toda la península, además existe la posibilidad de elegir una gran variedad de formatos y pesos en turrones adaptándose a la perfección a cada familia. Los empresarios y las marcas más prestigiosas de este mercado dan forma al amplio abanico expositivo en el que los visitantes podrán encontrar turrones de multitud de colores, sabores y esencias.

Por ello, una vez que se prueba el auténtico turrón artesano de Xixona se entiende el por qué este turrón es el más valorado del mundo.