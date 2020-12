Una avería en el autobús adaptado mantiene desde septiembre sin servicio a las personas con discapacidad que usaban este vehículo en El Campello. Familiares y el grupo municipal de Compromís han denunciado la pasividad del Ayuntamiento para restablecer este servicio y para ofrecer una alternativa provisional, exigiendo una solución a esta situación que dura ya tres meses. Mientras, desde el consistorio señalan que la reparación del bus es inviable por su alto coste y estudian si comprar o alquilar otro autocar, aunque este proceso es largo.

Una de las familiares afectadas explica que su hermana, de 41 años y con una discapacidad psíquica, empleaba desde hace años el vehículo que Caja Murcia donó al Ayuntamiento en 2007, para ir y volver del centro de Xixona y desde hace años ya al de APSA en Sant Joan. Siete personas de El Campello usaban actualmente este servicio. Pero en verano se averió el bus, por lo que desde septiembre, cuando se reanudó el funcionamiento del centro de día de APSA, carecen de este servicio... Y no parece que a corto plazo esto vaya a cambiar. Además, lamentan que el Ayuntamiento no solo no ha solucionado el problema, sino que tampoco responde a sus escritos.

La indignación de los afectados es monumental. Una de estas familias explicó en una carta a la Concejalía de Bienestar Social que «les escribo por esta vía para manifestarles mi absoluto desacuerdo en cuanto a vuestra poca capacidad de resolución en cuanto a la reparación del autobús escolar que tanto ayuda hace a las familias de este pueblo. No entiendo cómo podéis no darle prioridad a este tema, de verdad que me cuesta entenderlo, son siete familias que utilizaban este medio de transporte para ir al centro de APSA en Sant Joan, familias que se han visto obligadas a utilizar otros medios de transporte para ir al centro o incluso a veces ni poder asistir. ¿Realmente consideráis que esto no es un bien necesario?»

Los afectados recuerdan que «estamos hablando de personas discapacitadas intelectualmente que necesitan ayuda y no pueden valerse por sí solos para acudir al centro, a no ser que su familia les ayude y, en muchos casos, los padres de estos alumnos no son aptos para conducir. Me gustaría que se nos diera una explicación coherente de por qué todavía seguimos así, ya que después de tantas quejas nadie nos ha dado una explicación».

Desde Compromís pel Campello explicaron que han «requerido en varias ocasiones una solución inmediata para el transporte de los jóvenes campelleros con discapacidad que acuden diariamente a diversos centros ocupacionales de Alicante y comarca, y que desde que la furgoneta municipal adaptada tuvo una avería hace meses, tienen mucha dificultad para continuar sus clases y talleres. El Ayuntamiento ha suprimido el servicio sin ofrecer alternativa a corto y medio plazo, y las familias de los usuarios no pueden sostener mucho más tiempo esta situación».

Sin otras soluciones

El portavoz de Compromís, Benjamí Soler, lamenta nuevamente «la tardanza y desidia de este equipo de gobierno (PP, Cs y Vox) en solucionar los problemas reales y diarios de la gente, y sobre todo de aquellos que más lo necesitan». Soler resalta la importancia de este transporte, ya que «los chicos y chicas que van a los diferentes centros educativos y ocupacionales desarrollan juntos una serie de actividades terapéuticas, laborales o de tipo lúdico que repercuten directamente en su salud, en su bienestar y en el de sus familias». Y recordó que la formación ha propuesto varias alternativas temporales como el alquiler de un vehículo adaptado o subvenciones directas, todas ellas sin aceptación ni réplica coherente por parte de la concejal de Servicios Sociales, cuya única y lamentable respuesta es «lo estamos viendo».

Por su parte la edil de Bienestar Social, Mercé Pairó (Cs), explicó que el autobús no se puede arreglar ya que el coste de la reparación lo hace completamente inviable y tiene muchos años. Y señaló que «estamos evaluando si alquilamos o compramos un autobús. Tenemos que verlo pero es un proceso largo y es un transporte que requiere determinadas funcionalidades y normativa especial que cumplir. Queremos hacer las cosas bien y se está retrasando. Estamos también preguntando si hay más personas que necesitan este servicio».

Pairó reconoció que no han dado una alternativa y que entre la pandemia y la falta de fondos no han podido solucionarlo, insistiendo en que «tenemos la voluntad de restablecer el servicio», aunque no hay plazos para reponer un bus fundamental para estas familias.