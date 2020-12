Una nueva rotura en una depuradora de la zona norte de El Campello causa otro vertido de fecales en una playa. Este último caso se registró el pasado martes en la estación de Alkabir, llegando la carga contaminante hasta la playa de l’Amerador.

Se trata de un vertido más en la zona norte, que cuenta con una obsoleta red de pequeñas depuradoras que en muchas ocasiones, sobre todo en verano, se ven desbordadas. Un problema que no tendrá una solución definitiva hasta que la Generalitat ejecute la conexión del alcantarillado de la zona norte con la depuradora de Sant Joan, en fase de licitación y con un presupuesto de casi cinco millones.

El edil de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Playas, Julio Oca (Cs), explicó ayer a este medio que «ha habido una rotura en la tubería de impulsión que requiere hacer obras para repararla. Estamos a la espera que nos pasen el informe y el presupuesto para su reparación. Mientras tanto tenemos un camión de bombeo con cisterna para que no se vuelva a producir vertidos hasta que esté totalmente reparada la avería».

El problema se registró el martes y el vertido se alargó durante más de cuatro horas, según explicó el edil de EU Pedro Mario Pardo, que el martes avisó a la Policía Local de la avería y el miércoles presentó un escrito en el Ayuntamiento explicando que había tenido lugar «un episodio grave de vertidos sin tratamiento desde la estación de bombeo de Alkabir (ubicado en el barranco de l’Amerador) hasta la playa del mismo nombre. Que a pesar de que se pudiera haber producido un posible desborde o una avería, dicha instalación debe disponer de mecanismos de retención necesarios para que se pueda proceder a la reparación o sustitución de los equipos dañados antes de que puedan producirse vertidos».

Y ante la gravedad del suceso, pedía «conocer las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento, los informes técnicos realizados, o solicitados, que expliquen lo ocurrido, así como las medidas adoptadas para que no vuelva a ocurrir. Hecho que por desgracia se repite con demasiada frecuencia».

El regidor de Esquerra Unida explicó a este medio que «una vez más la solución no llega, mientras los vertidos fecales contaminan nuestras calas y playas. Es intolerable que el Ayuntamiento como siempre adopte una actitud pasiva a la espera de que se realice la conexión con la depuradora de l’Alacantí Nord... Ya por 2017 nos aseguraban de que en 2020 estaría lista, pero la verdad es que a día de hoy el Ayuntamiento no ha ejecutado ni las expropiaciones que puedan dar inicio a las obras y por tanto la solución no está cerca. Por ello, exigimos que se realice una inversión de urgencia que corte con los vertidos de una vez por todas».