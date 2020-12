El Ayuntamiento de El Campello ha solicitado formalmente al Consorci Mare de basuras el pago de intereses por la demora en el abono de 900.000 euros correspondientes a los últimos tres años, así como la revisión de este canon por el que ingresa el municipio por tonelada enterrada en el vertedero de El Campello. Y de paso, esto trae una crisis interna en el equipo de gobierno que forman PP, Cs y Vox.

La petición la ha formalizado por escrito el edil de Cs, Julio Oca, responsable de Medio Ambiente y Servicios Públicos, y representante de El Campello en el Consorcio. Una solicitud que ya hizo verbalmente en su última reunión. Pero es una petición que no cuenta con el respaldo explícito del alcalde Juanjo Berenguer (PP). Es más, desde el Consorcio aseguran que el primer edil manifestó a su presidente que no iban a pedir estas dos medidas. Por su parte, Berenguer niega a este medio que exista una crisis pero no entra a valorar esta petición y señala que la deja en manos de lo que decidan los municipios que componen el Consorcio.

Fuentes del Consorcio explican que «el alcalde y el presidente del Consorci Mare se reunieron y el alcalde manifestó que no iba a pedir los intereses porque entendía que las cosas se habían hecho correctamente. El Consorci Mare cumple con lo establecido en cuanto a los pagos y no ha lugar al pago de intereses», y señalan que en la próxima asamblea previsiblemente se incluirá en el orden del día el pago del canon a El Campello de los años 2017, 2018 y 2019, que suman 900.000 euros, y que se quedó encima de la mesa en la pasada asamblea por un ajuste de los números.

Beneficio para el municipio

Por su parte, el edil de Cs afirma que «mi obligación como representante del Ayuntamiento es pedir todo lo que beneficie a nuestros vecinos, lo que parece mentira es que la mayor autoridad del Ayuntamiento de El Campello no lo haga. Otra cosa es que a la petición del consistorio, el Consorcio vote en contra, que no sé hasta que punto es legal, porque viene en el convenio firmado por el Ayuntamiento y el Consorcio. Entiendo que es de sentido común reclamar lo que viene en el convenio ya que beneficia a nuestro municipio», recordando que el Consorcio no está pagando al Ayuntamiento en tiempo y forma, y que en 11 años no se ha pedido una actualización de la tasa que cobra El Campello. Un abono que recibe el consistorio por el hecho de que en su municipio se ubique la planta que da servicio a la Marina Alta y Marina Baixa, cobrándose un euro por cada tonelada que se entierra para actuaciones ambientales, además de estar exento de este pago.