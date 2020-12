La junta de gobierno de El Campello ha concedido licencia de primera ocupación para el edificio de apartamentos en primera línea de la playa de Muchavista, cuya legalidad cuestionan vecinos y EU, y por la que hay abierto un contencioso en los tribunales. Se trata de una promoción de 12 apartamentos junto al Hostal San Juan, cuyo propietario interpuso una denuncia en los juzgados que debe resolverse en breve, en la que reclama la revisión de la licencia de obras. Y todo se fundamenta en que la obra se sustenta en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011, que fue anulado por el Supremo en 2016, y que el que está vigente desde entonces, el de 1986, no permite esta actuación tal y como se ha desarrollado.

Otros vecinos y EU también han denunciado supuestas irregularidades en esta obra, cuya licencia se dio durante el anterior mandato, en el que el área de Urbanismo, en manos de la edil Mari Carmen de Lamo (Partido del Campello-Podemos) acumuló numerosas polémicas y una auditoría interna constató irregularidades en varios proyectos.

La promoción se ubica en la avenida Jaime I El Conquistador y el Ayuntamiento ha recibido escritos de vecinos solicitado sin éxito la paralización de la licencia de ocupación, insistiendo en que el permiso de obras «se dio de forma irregular», y denunciando que no se les ha dado acceso a la información.

Por su parte el alcalde y responsable del área de Territorio y Vivienda, Juanjo Berenguer (PP) afirmó a este medio que esta licencia se ha concedido con los pertinentes informes favorables de los técnicos, y que no es un acto político sino un acto reglado en base a una licencia concedida en su día también con los informes positivos, por lo que no pueden rechazar la concesión de la licencia de primera ocupación. También recordó que en la licencia de ocupación se viene a constatar que se ha cumplido con lo que fijaba la licencia de obras, que a su vez siempre sufren modificaciones sobre la marcha, como la aprobada en enero para subsanar unas deficiencias que no tenían que ver con la polémica con el PGOU.

Esta licencia de ocupación ha sido otorgara por la junta de gobierno, con los votos de PP y Vox y la abstención de Cs, que en los temas de urbanismo suele posicionarse de esta forma porque asegura no tener acceso a toda la documentación del expediente. En la subsanación de deficiencias ya se abstuvo y respecto a la licencia de ocupación, su edil Julio Oca explicó a este medio que «hay muchas alegaciones por parte de los vecinos a las que no se ha dado respuesta, y además están en el juzgado. Nuestra abstención responde al tiempo que necesitamos para estudiar las alegaciones y el expediente para dirimir nuestro voto definitivo. La pregunta es si la licencia de obra tiene algún problema legal sin haberse respondido, es posible dar la licencia de primera ocupación sin que pueda haber consecuencias posteriormente».

Además, existe un informe del Jefe de Planeamiento del área de Urbanismo en el anterior mandato que era contrario a dar licencia de construcción. Y es que tanto vecinos como EU advierten que la obra se ha realizado en base al PGOU de 2011, cuando ya no estaba vigente. Su edil Pedro Mario Pardo alerta de que el Consistorio se expone al pago de una posible reclamación patrimonial en caso de que los tribunales anulen la licencia de obras, por lo que tendría que pagar una indemnización y derribar el inmueble en cuestión.