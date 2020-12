La polémica está servida. De nuevo a cuenta de una página web municipal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Y ha generado una denuncia, una réplica y una contrarréplica en la que se han enzarzado el PP y EU, en el equipo de Gobierno. Todo a cuenta del sitio en internet de los Polígonos industriales de San Vicente para la que el consistorio recibió en 2018 una subvención de 5.82 euros del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE).

Por segunda vez en dos años el grupo municipal popular preguntaba en el pleno de noviembre por qué no estaba activa dicha web. El concejal de Desarrollo Local, Alberto Beviá (EU), se responsabilizó del retraso, aseguró que el covid había tenido que ver en que no estuviera en marcha y admitía que se estaban dando los últimos toques a falta de que la asociación de polígonos industriales (AEPI) presentara unos datos.

Una versión que el concejal ha cambiado ante la denuncia pública del PP. El edil entonces ha arremetido contra el grupo popular acusando de manipular y falsear la realidad, asegurando que la web lleva activa desde mayo y que si no es fácil de encontrar es porque lleva poco tiempo activa. Y ello ha causado estupor entre los populares a quienes se les había dado una respuesta distinta en el pleno de noviembre y se defienden publicando la respuesta del concejal en el pleno.

El grupo municipal popular calificaba el sitio en internet para promocionar a los polígonos industriales de «web fantasma», ante la ausencia de información desde que se encargó en 2018. Hace un año, en el primer pleno de 2020, los populares preguntaban por la web de la que todavía no había rastro. Entonces «se nos facilitó una dirección carente de dominio de una página en fase de construcción y previa a su publicación en abierto, situación que no ha cambiado hasta el momento», denunciaba la edil popular Lourdes Galiana el miércoles. Y decía: «da la sensación que el pago de este proyecto se aprobó únicamente para justificar la subvención, y a partir de ese momento ya no hay ninguna prisa por ponerla en marcha. Después de dos años, no hay excusa posible para que no esté en funcionamiento, y dando servicio a un sector que precisamente por motivo de la pandemia necesita de ésta y todas las ayudas posibles, pues las empresas instaladas en los Polígonos Industriales de San Vicente son una fuente fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo».

La replica de EU no se dejó esperar. «La web https://raspeigindustrial.es está operativa desde el pasado 13 de mayo», advierten. Y para justificar la dificultad para encontrarla, la concejalía de Comercio e Industria explica que «se trata de una página que tiene poco tiempo y todavía no está bien posicionada. Aparece en cualquier buscador si se le cita por su nombre, «Raspeig industrial», así que es rotundamente falso que se trate de una web inexistente o fantasma», aclaraban.

Y el propio Beviá advertía que «el grupo Popular va a terminar el año como lo empezó y sigue en esa línea de pervertir la necesaria y sana tarea de fiscalización al Gobierno local a través de la exageración, la manipulación y el engaño a la ciudadanía».

El portavoz popular admitió su estupor y explicaba que «Beviá no dio en el pleno en ningún momento la dirección de la página, que ahora no duda en facilitar a través de los medios de comunicación, una vez que se denuncia desde el Partido Popular. Por ello, no nos queda otra alternativa que dudar desde qué fecha está la página en funcionamiento, o si desde el 30 de noviembre a hoy, deprisa y corriendo la han querido poner en marcha». A pesar de la polémica o precisamente por ella, la web ya se puede consultar.

Otra de las páginas web municipales que también han provocado controversia fue la dedicada al covid-19. Presidencia elaboró una web para recoger y aunar en ella todas las novedades de interés ciudadano ante el coronavirus. La página se puso en marcha en mayo y apenas se actualizó después. A preguntas de Ciudadanos, el concejal José Luis Lorenzo aseguró que ya había cumplido su objetivo durante el estado de alarma. La web ya ha sido desactivada. La efímera página para informar a los vecinos de las medidas del covid costó 2.700 euros.