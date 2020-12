San Vicente del Raspeig va a romper este año la tendencia de los últimos en aprobar los presupuestos para el año próximo en el mes de diciembre. El pleno extraordinario que tiene que aprobar las cuentas para 2021 no se ha convocado y fuentes municipales reconocen que por plazos ya es imposible. Aunque el alcalde el lunes aún tenía esperanza de llegar a tiempo. Y apuntan además, de que hay dificultades a la hora de encontrar los apoyos necesarios para aprobarlos. Hay 12 ediles en el equipo de Gobierno (PSOE-EU) y 13 concejales en la bancada de la oposición (5 Ciudadanos, 4 PP, 2 Vox, 1 Podem y 1 Compromís). El alcalde, Jesús Villar, explica que a la hora de buscar apoyos se va a hablar con todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento.

El equipo de Gobierno logró en 2020 aprobar sus cuentas con el apoyo de Compromís, cuyo voto inclinó la balanza. Había aceptado las enmiendas presentadas por este grupo sobre movilidad, protección animal y normalización lingüística.

Sin embargo, el portavoz de la formación, Ramon Leyda, recuerda a PSOE y EU que sin su apoyo no habría sido posible tener presupuestos y reprocha que se han incumplido los acuerdos a los que se llegó con su formación. En concreto, Compromís propuso en el Pleno de Presupuestos presentado hace ya un año, iniciativas que ponían en marcha el Bono Jove Ruta 4/30 comarcal que llegaba a 800 familias del municipio, campañas de tenencia responsable de animales, señalización de las colonias felinas, publicidad y dinamización del comercio local, y normalización lingüística. Leyda apunta que eran unos proyectos valorados en 40.000 euros que junto a los tres millones de euros plasmados en el mismo documento procedentes de las Consellerias gestionadas por Compromís (de Políticas Inclusivas, Educación, Economía y Transformación Ecológica), detallaban al máximo cuáles eran las prioridades para esta formación política: cobertura social, educación, empleo, movilidad, protección animal, comercio y cultura.

Leyda advierte que «un año después, no sólo el equipo de Gobierno ha incumplido los acuerdos a los que había llegado con Compromís, sino que gran parte de ellos no han ejecutado ni un solo céntimo, como es el caso de las concejalías de Transporte y de Sanidad». Un hecho que desde Compromís consideran «grave e irresponsable» atendiendo a las consecuencias que puede acarrear esta actitud a las puertas de una posible presentación de los Presupuestos Municipales para el 2021, advierte el edil, que no desvela si después de que no se hayan cumplido los acuerdos alcanzados el pasado año va a apoyar las cuentas.

Las cuentas tienen que aprobarse el próximo enero

Los presupuestos de San Vicente para 2021 no se aprobarán en diciembre por falta de tiempo. En PSOE lo admitía en su reunión de grupo y ayer se reunió con su socio de gobierno EU para valorarlo. Ahora el objetivo es llegar a enero para cumplir los plazos necesarios y que la liquidación del presupuesto pueda hacerse la próxima primavera para poder contar con el remanente.