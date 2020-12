San Vicente del Raspeig no aprueba sus Presupuestos para 2021 este año. El alcalde, Jesús Villar, ha emitido un decreto para prorrogar los actuales de 2020. Una situación que ha denunciado el grupo municipal Popular en el Ayuntamiento que apunta a "falta de cohesión" del equipo de Gobierno formado por PSOE y EU. Los populares advierten de que se rompe la tendencia de la última década de tener aprobados los Presupuestos antes de la finalización del año.

Para los populares, las consecuencias no benefician a San Vicente. “Quedarse sin presupuestos, supone tener que prorrogar los del 2020 y dejar paralizadas las posibles inversiones y las cuestiones que hubiera previstas para el 2021, con el agravante de que los nuevos presupuestos deberán contemplar además, el incremento de 2 millones en el contrato de la basura que desconocemos de qué partida minorarán, y casi 4 millones para el Pabellón Deportivo” , declara el portavoz Popular, Óscar Lillo.

El grupo municipal Popular considera que “en 2021, San Vicente debería tener unos presupuestos que favorezcan a nuestros vecinos, a nuestras empresas y comercios, que han sido los más perjudicados por la crisis la pandemia. Pero la elaboración de éstos, es cometido del equipo de gobierno en base a sus criterios, que aún no sabemos cuáles son, y también es su tarea conseguir los apoyos necesarios al estar en minoría frente a la oposición. Ni la pandemia, ni la argumentación de que si no son aprobados condicionaría la disponibilidad del remanente a partir de abril, sirven de excusa para su incapacidad de llevarlos a buen término. Es lamentable que pretendan confundir a los vecinos con ello” y concluye “si nos los presentan en enero habrá que estudiarlos, pero la realidad actual es que se han tenido que prorrogar los anteriores, como resultado de su nula gestión y falta de planificación”.

"Esto es una muestra más de las diferencias internas existentes en el equipo de gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, que son incapaces, en primer lugar, de ponerse de acuerdo en unos presupuestos, y en segundo lugar, de intentar buscar apoyos en la oposición” afirma el portavoz del grupo Popular, “faltas de apoyo consecuencia del incumplimiento de los acuerdos con los grupos que les han prestado confianza hasta el momento, por lo que es probable que no les queden alternativas o no han sabido dialogar con nadie”.

Llegar a acuerdos

“Este equipo de gobierno que alardeaba de aprobar los presupuestos en tiempo y forma, por su falta de planificación, para 2021 no los tendrá, ni en tiempo ni en forma” señala Lillo “el alcalde manifiesta en prensa que va a hablar con todas las fuerzas políticas para buscar apoyos. Pero para llegar a un consenso y para llegar a acuerdos hay que presentar propuestas y a día de hoy no hay ninguna, ni se ha visto la más mínima intención de diálogo ni de consenso, al menos con nuestra formación, así que de momento San Vicente se queda sin presupuestos”. Los Populares piensan que es un fiel reflejo de la nefasta gestión municipal “no hay mes que no se les caduque un contrato, no se convocan las plazas para cubrir la falta de personal desde hace varios años. Lo reiteramos continuamente, es un equipo de gobierno sin rumbo, sin objetivo y que trabaja al día, sin un proyecto de ciudad” .