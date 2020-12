El repentino cambio de sentido de varias calles del centro en San Vicente del Raspeig ha generado controversia e indignación entre los grupos de Ciudadanos y PP. Solo un día antes los portavoces de ambas formaciones preguntaron en el pleno ordinario al edil de Infraestructuras, Jesús Arenas, por una controvertida señalización pintada en la avenida Ancha de Castelar desde hace dos semanas, que en teoría impedía el paso.

El portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, ha denunciado que el equipo de Gobierno (PSOE y EU) ha iniciado durante la mañana del miércoles y de forma precipitada el cambio de sentido de varias calles del centro sin informar previamente a vecinos y conductores. Esta reordenación del tráfico supone cerrar el acceso a la avenida de la Libertad desde Ancha de Castelar y cambiar de sentido la calle Doctor Trueta, entre otras modificaciones.

Pachi Pascual ha afirmado que “el equipo de Gobierno vuelve a improvisar y a hacer cambios importantes en el tráfico sin informar de itinerarios alternativos y sin realizar una campaña previa de información para que los conductores y los vecinos conozcan que varias calles cambian de sentido, que se eliminan zonas de carga y descarga o que se restringe la circulación de vehículos en determinadas calles del centro urbano”.

Pascual ha explicado que “estos cambios llegan horas después de que el concejal de Infraestructuras, Jesús Arenas, se negara a explicar en el pleno de ayer si la señalización horizontal de prohibido el paso que se pintó en el acceso a la avenida desde Ancha de Castelar se debía a una reordenación del tráfico en la zona y por qué se estaba incumpliendo dicha prohibición desde que se pintó hace dos semanas”.

Pachi Pascual ha indicado que “llama mucho la atención que el concejal del área se negara a informar de estos cambios, a pesar de la insistencia de los grupos de la oposición, para horas después iniciar una reordenación precipitada del tráfico que afecta a la avenida de la Libertad y a otras calles del entorno, y que puede provocar un colapso en Domínguez Margarit dado que todo el tráfico de Manuel de Falla y Doctor Trueta desembocarán en esta calle”.

El portavoz de Ciudadanos ha añadido que “somos partidarios de que el peatón vaya ganando protagonismo frente al vehículo particular en las calles del centro urbano de San Vicente para hacer una ciudad más amable y accesible, pero lo que no compartimos es que no se informe previamente a los vecinos y a los conductores, que se actúe de forma improvisada y sin dar explicaciones”.

Por su parte, el portavoz del PP, Óscar Lillo, advertía que la reordenación ha sido la respuesta a la advertencia que un día antes su grupo realizaba sobre la pintura en el suelo que prohibía el paso. "Parece que no se habían dado cuenta de la barbaridad que han hecho", explica sobre la pintura horizontal. Aunque el problema que advierte el PP es que "ahora para acceder a los vados tienen que dar una vuelta enorme. Pasar por Pintor Picasso, por el centro, han cambiado el sentido de una de las calles. Han hecho una liada importante" y lamenta las medidas improvisadas

Para Lillo, las respuestas del concejal de Infraestructuras en el pleno "demuestra el poco interés que le ponen a las cosas. Esta señalización llevaba más de diez días, no es cuestión de una noche, que pintaran y se equivocaran. Hay vecinos que han estado pasando por ahí y que el concejal diga en el pleno que no pasa nada ,cuando se incumple una ley porque hay una línea continua . Demuestra la nula capacidad de este equipo de Gobierno que no pisan la calle. Deben estar más con los vecinos. Tienen que pisar más la calle. No se pueden tomar estas medidas", denuncia.

Lillo arremete también contra el cartel colocado a la entrada de la avenida de la Libertad advirtiendo que se corta el paso atendiendo a la alerta terrorista y las medidas que impiden el acceso de vehículos pesados. Lillo reclama que se coloquen bolardos o macetas que realmente puedan impedir el paso en caso de un ataque.