Los 356 ancianos que viven en la Residencia de Pensionistas Ferroviarios de Sant Joan d'Alacant se encuentran en un confinamiento estricto en sus dormitorios desde el pasado 14 de diciembre al haber dos positivos por coronavirus entre sus empleados en apenas dos semanas. Se encuentran encerrados en sus minúsculas habitaciones desde hace 14 días, sin poder ver a sus familiares en estas fechas tan señaladas ni a través de una videollamada, y viendo cómo sus capacidades cognitivas y físicas se van mermando con el paso de los días, según denuncian familiares.

El pasado 14 de diciembre un trabajador de la residencia dio positivo por coronavirus y acto seguido el centro llevó a cabo el protocolo de actuación marcado por Sanidad, afirma a este medio el director del centro, confinando a todos los ancianos que se encuentran en el geriátrico. Una semana más tarde, otro trabajador dio positivo y esto ha hecho que el confinamiento se prolongue otros 14 días más. «Después de las Navidades habrá más positivos y el centro encadenará un confinamiento tras otro. Van a acabar con la salud de mis padres», señala Virginia Tovar.

Tovar lleva denunciando la vulneración de los derechos de los ancianos con este confinamiento «inhumano» desde que el pasado mes de septiembre confinaron a todos los ancianos en sus dormitorios durante semanas, «en vez de aislar el brote, aíslan a los jubilados», señala a este medio. La razón de su lucha contra esta vulneración de los derechos de los mayores es porque sus padres forman parte de este geriátrico desde hace diez años y ella está viendo, y sufriendo, cómo sus progenitores han pasado las Navidades encerrados en «un zulo», afirma. El centro también ha negado a los familiares el poder ver a sus mayores a través de una videollamada.

Los ancianos se mantienen encerrados en sus habitaciones sin contacto con familiares ni videollamadas

En busca de una solución, Tovar, trabajadora social, presentó el pasado mes de septiembre una denuncia en el Juzgado 9 de Alicante en la que señala que «el confinamiento estricto e indiscriminado en su dormitorio pone en peligro la vida de mi madre». En el escrito solicitó medidas urgentes para que los ancianos pudieran salir de sus cuartos y exigió a la Conselleria de Sanidad que eliminara los protocolos que se aplican en las residencia cuando se detecta un positivo por coronavirus. «Son inhumanos. Están atentando contra los derechos de todos los residentes. Mi madre tiene una profunda depresión. ¿Cuándo vamos a actuar? Cuando todo esto termine nos echaremos las manos a la cabeza», afirma.

La respuesta desde el juzgado vino semanas más tarde cuando decidió no adoptar medidas cautelares ni tramitar por la vía penal la denuncia de la hija de la pareja de octogenarios al no apreciar infracción penal en el confinamiento estricto. «Los hechos que la denunciante -Virginia Tovar- ha puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción no son incardinables en ningún tipo delictivo que recoja nuestro Código Penal, sino que se rige por normas sanitarias derivadas de la pandemia actual provocada por el covid-19 y por las medidas adoptadas en centros, como las residencias de ancianos, careciendo este juzgado de competencia objetiva para adoptar ningún tipo de medida urgente o cautelar», señala la resolución.

Ahora, Virginia Tovar está moviendo cielo y tierra a través de las redes sociales y los medios de comunicación para terminar con «un confinamiento que no va a matar al virus, va a matar de tristeza a nuestros mayores», afirma.

La residencia asegura que aplica los protocolos de Sanidad

«Nosotros nos hemos limitado a cumplir órdenes. Es lo que marca el protocolo y se hace para salvaguardar la salud de los ancianos», explica a este medio Carlos Hermosa, director de la Residencia de Pensionistas Ferroviarios de Sant Joan. Así, cuando aparece un caso positivo por coronavirus el director explica que se aplica el protocolo de actuación y control en centros residenciales frente al covid. «Desde marzo esta residencia no ha tenido ningún fallecido. Este es el cuarto caso que hemos tenido en todos estos meses. Estamos controlando la situación cumpliendo las normas sanitarias», indica el responsable. Además, añade que han reforzado el personal, contratando a psicólogos para promover y potenciar el acompañamiento durante este encerramiento. Por otro lado, el director asegura que todos los días llevan a cabo actividades de dinamización para evitar que los mayores se sientan solos.

Hermosa asegura que el confinamiento estricto es la opción más efectiva para eliminar el virus ya que debido al gran volumen de residentes que tienen les resulta imposible llevar a cabo otra medida que no ponga en riesgo la salud de los jubilados. «Si se necesita un confinamiento de 14 días para que nuestros mayores continúen con nosotros lo seguiremos haciendo», concluye el responsable del centro.