El barrio de Santa Isabel de San Vicente del Raspeig ya cuenta con un parque de calistenia o entrenamiento para jóvenes. Las barras a diferentes alturas, barras paralelas, anillas… que se utilizan para realizar gimnasia deportiva al aire libre se han instalado en la calle Veterinario Manuel Isidro Rodríguez García. Parte de la instalación se ha recuperado de la calle Cuba, donde la calistenia ha dejado paso a juegos infantiles.

La decisión municipal de trasladar la zona de calistenia de la calle Cuba a Santa Isabel se ha adoptado para buscar otro emplazamiento alejado de viviendas que no cause molestias al vecindario. El concejal de Parques y Jardines, Alberto Beviá,(EU), ha explicado que la reubicación no ha supuesto el desmantelamiento completo de la zona de calistenia de la calle Cuba, sino su transformación en área de juegos infantiles, con el fin de dar servicio a la población infantil de la zona y de reutilizar parte de la infraestructura creada (obra civil y pavimento de seguridad).

La nueva zona de calistenia, además del material reutilizado, dispone de elementos nuevos. La obra ha incluido la ejecución de la obra civil necesaria en la nueva ubicación, la instalación del pavimento de seguridad adecuado y de alta calidad, y la instalación de los equipamientos de gimnasia, algunos nuevos y otros reutilizados del área original, así como la señalización para que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa para un uso lúdico y seguro del área. También se ha incluido una zona para aparcar las bicicletas.

Dos espacios de entrenamiento

El departamento de Parques y Jardines explica que existe una demanda creciente de áreas deportivas en la ciudad, y no solo de grandes instalaciones, sino de pequeñas zonas integradas en parques, jardines y plazas en las que se pueda practicar deporte. Para satisfacer esta demanda, en 2017, se construyeron dos áreas de calistenia en espacios verdes (Zona verde Barrio del Tubo y Boulevard entre Calle Perú y Cuba). Ésta última es la que se ha trasladado a Santa Isabel.

Este deporte ha ganado gran popularidad y aporta una serie de beneficios a la ciudadanía, ya que desarrolla un cambio en la conducta social y emocional de los jóvenes, al incrementar la oferta de actividades lúdicas en el municipio, así como hábitos de vida saludables.