El grupo municipal popular en San Vicente del Raspeig ha recurrido al Síndic de Greuges para que éste interceda ante lo que denuncia, es una falta de transparencia del equipo de Gobierno (PSOE-EU) al no facilitarles la información que solicitan.

El portavoz popular, Óscar Lillo, explica que no reciben los documentos que solicitan desde julio pasado. «El Síndic recomienda al Ayuntamiento que se permita el acceso directo de todos los concejales al sistema de gestión electrónica de expedientes, reduciendo así la carga de trabajo innecesario que ello supone a los funcionarios y servicios municipales», indica Lillo. Y advierte que «si no tienen nada que ocultar, no entendemos las trabas para facilitar información a la oposición, ni esta falta de transparencia».

«Es otra más del equipo de gobierno que después alardea de ser transparente, de cercanía y comunicación con los vecinos. A la hora de la verdad, no es así», declara Lillo. «Han transcurrido 3 meses desde que solicitamos información sobre unos gastos realizados, 2 meses desde contestamos a una aclaración que se nos pidió, y a día de hoy seguimos sin poder acceder a ella, por lo que no nos ha quedado otra alternativa que denunciar la situación al Síndic». Los populares consideran este hecho como «una falta de respeto a su labor de control y fiscalización del equipo de Gobierno.