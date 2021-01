El colegio Fabraquer de El Campello se ha quedado sin calefacción central en plena ola de frío por una avería, aunque por el momento desde la dirección del centro afirman que están aguantando con los calefactores split que tienen todas las aulas. Desde noviembre la calefacción central está dando problemas, y pese a que en navidad el Ayuntamiento realizó una reparación, se ha registrado una nueva avería, según fuentes municipales. Por ello el Ayuntamiento ha pedido un informe sobre el estado de la instalación, que está soterrada, lo que complica las tareas.

Desde Compromís pel Campello han denunciado hoy "en plena ola de frío, unos 500 alumnos de Primaria del colegio público Fabraquer tienen que asistir a clase con el abrigo y los guantes puestos porque se deben mantener las ventanas abiertas por la covid-19 y los radiadores de las aulas no dan calor. Compromís ya alertó de que la calefacción del colegio no funcionaba a finales de noviembre, a lo que el concejal de Infraestructuras contestó que no tenía constancia de la avería a pesar de los registros presentados por el colegio y por Educación, y que se pondría a ello".

La formación explica que su grupo municipal y la comunidad educativa confiaba en que el problema se solucionaría a lo largo de estas Navidades pero al volver de las vacaciones se han encontrado con que todo sigue igual. "Creemos que ya ha pasado tiempo suficiente y que no se puede seguir en estas condiciones", declara la portavoz de Compromís Adriana Paredes.

La formación exige al equipo de Gobierno (PP, Cs y Vox) que busque las fórmulas necesarias para subsanar estas deficiencias en el menor plazo de tiempo posible, y recuerda que "la competencia de mantenimiento de los colegios es competencia municipal y que sobre todo tengan en cuenta que la salud y el bienestar de los niños y niñas de El Campello está en juego". Consideran, además, que "este gobierno no tiene las prioridades claras, y que llenan páginas de periódicos anunciando cuarteles, pistas deportivas y nuevo edificio de Ayuntamiento cuando hay niños sin apenas poderse concentrar en clase por el frío. Por último, constatan que existe una manifiesta descoordinación entre la concejalía de Educación (PP) y la de Infraestructuras (Cs), y este problema lo acaban pagando niños y profesores".

Por su parte desde la dirección han confirmado que hay una avería, pero recordaron que las aulas tienen calefactores split independientes que están funcionado, y que están a la espera de que se repare la avería. Y desde el Consistorio señalaron que entre hoy y mañana los técnicos revisarán la instalación y se hará un informe para ver qué ha pasado, ya que la instalación quedó reparada en navidad.