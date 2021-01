Cuatro agentes de la Policía Local de San Vicente del Raspeig han dado positivo en covid-19 y otros siete agentes se encuentran en aislamiento preventivo. De ellos, solo a dos se les ha realizado una prueba PCR para descartar la enfermedad, únicamente a aquellos que han podido ser infectados por contacto laboral. La plantilla de la Policía Local, ya ajustada de por sí (de 86 agentes actualmente hay 72 en activo) se queda mermada ante esta circunstancia. Aunque el concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz, explica que en la mayoría de los casos no se perjudica al servicio puesto que la mayoría de infectados o confinados entraban en periodo de descanso y se incorpora otro turno. "Quienes están dando positivo son de los que entran de descanso. Mañana entra un nuevo turno", declara el responsable de la Policía.

Al agente que estaba afectado por coronavirus desde Navidad se le han sumado otros dos este fin de semana mientras que esta misma mañana se ha conocido que una de las personas en aislamiento también es positiva.

El edil asegura que estos 4 contagios y las personas que están cumpliendo cuarentena no pueden considerarse como un "brote" puesto que las infecciones se han producido en un ámbito externo al laboral. "De los 7 agentes que están en aislamiento 5 son por contagios de un familiar o amistad y dos son por contacto en la patrulla con una de las personas contagiadas". A esos dos agentes la empresa de riesgos laborales del consistorio les ha hecho un PCR y se está a la espera del resultado. Pero no al resto, por considerar que se trata de un aislamiento que no tiene relación con el ámbito laboral. Y el edil reconoce que no ha quedado claro si la empresa de riesgos laborales del Ayuntamiento asume el coste o va a pasar al cobro estas dos pruebas.

Por el momento, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig no realiza pruebas colectivas para descartar el coronavirus, algo que están exigiendo sindicatos como el SPPLB y partidos en la oposición como Ciudadanos. Precisamente mañana martes se celebra el Comité de Seguridad y Salud donde uno de los puntos del orden del día es la solicitud y realización de pruebas periódicas de coronavirus.

El concejal de Seguridad afirma que no se descarta un cambio tras esta petición y que se va a abordar también con la compañía de riesgos laborales. A su juicio, "sería más efectivo realizar pruebas a quienes están en confinamiento preventivo que no hacer un cribado general. Es más práctico hacerlo cuando se den situaciones en las que se haya tenido contacto con un positivo y hacérselas rápidamente", indica.

El sindicato SPPLB remitió el pasado 1 de enero al concejal un escrito exigiendo que se realicen pruebas periódicas a los trabajadores del Ayuntamiento. Y hoy, tras conocer los positivos en la Policía Local, han presentado un contundente escrito dirigido al alcalde, Jesús Villar, recordando la reciente sentencia dictada el pasado diciembre por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante en la que estimaba el recurso presentado por el sindicato FESEP en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant que obliga a realiza pruebas de covid a los empleados para evitar una propagación de la pandemia entre estos trabajadores.

"Evitar un contagio masivo"

"En el día de hoy, el SPPLB ha tenido conocimiento de varios positivos entre empleados municipales, así como el aislamiento de varios de sus compañeros para evitar un contagio masivo. Es por ello, por lo que se solicita que de forma urgente y para evitar un brote de origen laboral en este ayuntamiento, se facilite a todos los trabajadores municipales y de manera prioritaria a aquellos que han sido contactos directos con los que han contraído la enfermedad, la realización de pruebas PCR para evitar males mayores entre el resto de trabajadores así como de sus familiares directos", exigen.

El SPPLB lamenta a su vez la que considera una "deficiente labor de prevención" ya que advierte a los que durante largos periodos de tiempo desde el inicio de la pandemia, "no se les ha suministrado equipos de protección individual, como pueden ser las tan importantes mascarillas de protección y geles hidroalcohólicos, así como el alcohol necesario para la desinfección del material, teniendo que ser los propios empleados quienes tengan que asumir esos gastos para evitar contagios durante sus labores diarias de atención al público".

El concejal de Seguridad sin embargo asegura que se están suministrando los equipos necesarios y explica que se está preparando la licitación de un contrato para dotar de suministro durante "largo tiempo" al Ayuntamiento y dejar de realizar contratos menores como se está haciendo hasta el momento.

El sindicato advierte de que hay actualmente tres administrativos del Ayuntamiento positivos en coronavirus. Algo que no corrobora el concejal, quien señala que únicamente hay una persona que está a punto de incorporarse tras su convalecencia.

Pruebas periódicas

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha reclamado al equipo de Gobierno (PSOE y EU) que realice pruebas PCR a los agentes de la Policía Local "tras producirse un nuevo brote de Covid-19 entre la plantilla". La concejala de Cs Mariela Torregrosa ha recordado que “la Policía Local es un colectivo esencial para velar por la seguridad y el cumplimiento de las normas frente a la pandemia y cuenta con un número de agentes reducido, situación que se ve agravada por los nuevos contagios”.

Torregrosa ha explicado que “el equipo de Gobierno no puede mirar hacia otro lado ante las consecuencias que el Covid-19 está provocando en la Policía Local, ya que se está poniendo en riesgo no solo la salud de los agentes y de sus familias, sino también la de los ciudadanos a los que éstos atienden, tal y como vienen advirtiendo los representantes de los trabajadores”.

El grupo municipal de Ciudadanos también ha reclamado que el equipo de Gobierno dote a todos los trabajadores municipales de los medios y equipos de protección individual adecuados para realizar su labor en condiciones de máxima seguridad, tal y como vienen reclamando los sindicatos, en lo referente a mascarillas, gel hidroalcohólico y mamparas de protección, entre otras medidas.

Mamparas

Mariela Torregrosa ha recordado que “desde principios de diciembre venimos denunciando que los trabajadores que se han incorporado para atender a los vecinos en el hall del Ayuntamiento lo están haciendo sin mamparas de protección, asesorando a los ciudadanos codo con codo, poniendo en riesgo su salud y la de los vecinos a los atienden en el interior de un edificio municipal”.