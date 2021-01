Podemos Mutxamel denuncia la falta de transparencia y la gestión sobre la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel (Emsuvim). El pasado 7 de enero su concejal Borja Iborra presentó su dimisión del consejo de administración de la mercantil pública, motivada por "la falta de confianza con la presidencia, la falta de transparencia y la gestión que está llevando a cabo en la empresa", alertando también de la difícil situación económica de la firma. Por su parte el alcalde Sebastián Cañadas asegura que se les ha dado toda la información y niega una falta de transparencia, y señaló que están trabajando para resolver el problema de liquidez que tiene la empresa, que cerró 2019 con un desequilibrio financiero de 130.000 euros.

La formación morada explica que el pasado 10 de diciembre se presentó un escrito dirigido al presidente de la mercantil, Sebastián Cañadas, para obtener información sobre la situación económica de la empresa, puesto que la empresa arrastra un déficit. Ese escrito fue firmado por cinco consejeros de Podemos, PSOE, Compromís, y Vox, de los nueve que lo conforma, y no han recibido respuesta alguna por su parte, según Podemos.

"La falta de dirección de la presidencia marca el futuro de la empresa", señala Borja Iborra, que presentó, tanto en la legislatura pasada como en esta, "alternativas y propuestas para que realice más trabajos que conlleven unos ingresos para su mantenimiento y que no dependa de transferencias. “No se está haciendo nada para remediarlo, puesto que siempre arrastra retrasos en el pago de las certificaciones por parte del Ayuntamiento y llegara un día en que no tendrá como hacer frente económicamente a los pagos de nóminas y facturas”, afirma el concejal de Podemos.

En palabras del edil de Podemos, “no observo un compromiso firme desde la presidencia en poner remedio a situaciones que lastran el futuro de la empresa y la posibilidad de una evolución positiva de la misma, que continúa estancada y no avanza hacia una autosostenibilidad financiera. A mi parecer la gestión realizada por el presidente ante esta situación no es la correcta, la situación de la empresa llegará un momento la cual no se pueda sostener”.

Podemos destaca que la salida de su concejal "es meditada, puesto que apuesta por la municipalización de los servicios públicos, y así se pone de manifiesto en plenos y consejos de administración donde se ha solicitado que la limpieza de edificios públicos fuese a través del Emsuvim, o la conserjería del polideportivo que después de dos años que se privatizara se está gestionando a través de la empresa. Pero no solo eso, sino la limpieza de parcelas municipales, construcción de vivienda pública…". Como expone en su carta de dimisión el concejal, "puedo entender que mis propuestas no se tengan en cuenta o algunas no sean posible a corto plazo, pero no veo por su parte propuestas alternativas que hagan viable el futuro económico de la empresa. Mi deseo es tener una empresa pública municipal viable y que los servicios públicos se gestionen a través de ella, pero con la gestión actual no es posible.”

Réplica

Por su parte Cañadas reiteró a este medio que en los consejos se ha dado toda la información a la oposición sobre la situación de la empresa. Y en cuanto a la situación económica de la firma, señaló que están estudiando una solución, ya que desde los servicios municipales se han advertido de trabas legales para poder hacer aportaciones desde el Ayuntamiento para equilibrar sus cuentas, y se está buscando una salida. "El compromiso es que la empresa siga funcionando. La situación del Ayuntamiento es buenísima, pero la situación de la empresa pública es complicada. No es mala pero tiene un problema de tesorería que estamos estudiando cómo resolver".