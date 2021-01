Sanidad cerró el pasado viernes el consultorio médico de Santa Isabel tras registrarse un altercado en el que un usuario supuestamente amenazó de muerte a una sanitaria. Esto ha obligado a reforzar la seguridad en la zona para poder reabrir este lunes el servicio en este barrio de San Vicente del Raspeig, según informaron desde el Ayuntamiento, que tiene prevista una reunión el jueves con Sanidad para abordar este problema y buscar soluciones.

El suceso se registró el pasado viernes por la mañana, y la conselleria optó por cerrar las instalaciones y derivar a los usuarios al Centro de Salud II, hasta que la seguridad estuviera garantizada para su personal. El fin de semana no da servicio este consultorio, pero el lunes ya se ha reabierto con normalidad, aunque con una mayor presencia de la Policía Local, que se ha dejado ver en numerosas ocasiones por la zona, según explicaron desde el Ayuntamiento.

La edil de Sanidad, Belén Arques (PSOE), explicó que el viernes por la mañana se registró un altercado con un usuario, que al parecer se negaba a respetar las normas de seguridad derivadas de la pandemia, sobre permanencia dentro de las instalaciones, que se tiene que aguarda fuera, que no se puede acudir cuando uno quiera... y esto derivó en un desagradable escena en la que una empleada fue presuntamente amenazada de muerte por parte de esta persona.

Tras estos hechos se avisó a Sanidad y a la Policía Local, que acudió al lugar de los hechos, aunque no se llegó a detener ni a identificar formalmente al sujeto, aunque sí que se conoce su identidad. Del mismo modo no consta por ahora que se haya presentado denuncia contra esta persona.

Y la conselleria, al considerar que no estaba garantizada la seguridad, optó por clausurar estas instalaciones ubicadas en la avenida de Haygón, y que dan servicio al barrio de Santa Isabel. Fuentes cercanas al caso señalan que Sanidad comunicó al Ayuntamiento que hasta que no se mejorara la vigilancia por la Policía Local, no se reabriría, pese a que se trataría de una competencia propia de la Guardia Civil. De todas formas, el Ayuntamiento reforzó ayer la seguridad con una mayor presencia de la Policía Local, volviendo a funcionar de forma normal el consultorio.

Arques no quiso entrar a valorar el tema de las competencias, y anunció que el próximo jueves tienen prevista una reunión entre el alcalde Jesús Villar y el coordinador del Centro de Salud II de San Vicente del Raspeig para abordar esta problemática y buscar una solución a la seguridad en el consultorio de Santa Isabel.