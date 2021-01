El presupuesto para 2021 de San Vicente del Raspeig depende ahora mismo de lo que decida la asamblea de Podemos. Es el socio prioritario que han elegido los miembros del equipo de gobierno (PSOE-EU) para lograr el voto que les falta para sacar adelante las cuentas municipales. Pero Podemos no lo pone fácil y condiciona su apoyo a un absoluto cumplimiento de sus peticiones, en su mayor parte de índole social: la ampliación del parque de viviendas sociales, la creación de programas y proyectos sociales, el incremento de las ayudas para cubrir necesidades básicas, suministros, alquiler; así como inversiones en infraestructuras sociales, como son la adecuación de los bajos del Ayuntamiento para atención social. A la vez, Podemos advierte que «las medidas propuestas han ido acompañadas de una serie de condiciones para evitar lo ocurrido en años anteriores», cuando condicionó su apoyo a la compra de viviendas sociales que no se llevaron a cabo.

Los socialistas consideran asumibles las peticiones y recalcan que están en la misma sintonía que Podemos y confían en el acuerdo. El portavoz socialista, Jesús Arenas, es uno de los tres miembros de la comisión negociadora, en la que también está el edil de Hacienda, Guillermo García, y el miembro del PSOE, José Montiel. Afirma que son asumibles buena parte de las peticiones que realiza la formación morada. «Nos parecen bien sus propuestas porque las llevamos en los presupuestos y está la posibilidad de asumirlas con los remanentes», indica Arenas. «Somos partidarios de una ideología semejante y en muchas cuestiones programáticas coincidimos». Hoy está prevista una nueva reunión y a finales de semana está previsto que se conozca si finalmente hay acuerdo .

Reunión con Compromís

Mención aparte requiere el acuerdo que también se busca con Compromís. El PSOE ha enviado un escrito al partido al no conseguir un entendimiento con el portavoz, Ramon Leyda, que no ha disimulado su malestar en los últimos tiempos porque su condiciones para apoyar las cuentas de 2020 no se han cumplido. Leyda criticó ayer el retraso de las cuentas. Y advierte que su prioridad es «el empleo, la cobertura social, la igualdad, la educación, la sanidad y la cultura».

Mientras, Ciudadanos, el Partido Popular y Vox reprochan que no se cuenta con ellos ni se les ha mostrado el borrador de presupuestos. El portavoz de Cs, Pachi Pascual recrimina que el retraso en aprobar las cuentas «impide poner en marcha medidas sociales y de apoyo a los sectores económicos que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia».

En la misma línea se manifiesta el portavoz del PP, Óscar Lillo, que echa en falta el «diálogo, que no está reñido con ser oposición» al no conocer el presupuestos «en el año que más falta hacen». Y denuncia la «mala planificación y gestión nefasta» del equipo de Gobierno.

El portavoz de Vox, Adrián García, considera que la gestión del equipo de Gobierno en la crisis del covid-19 no está respondiendo a las necesidades de los sanvicenteros. «Urge poner en marcha la maquinaria presupuestaria y estar a la altura de la situación que requiere de un gobierno al frente con personas capacitadas para gestionar», declara García.

El alcalde confía en que se aprueben a principios de febrero con consenso

El equipo de gobierno asegura que la semana que viene se sentará también con la oposición

Por primera vez en una década los presupuestos de San Vicente están prorrogados al no aprobarse antes de iniciar el año. El alcalde, Jesús Villar, confía en que el pleno extraordinario que los debe de aprobar se celebre a principios de febrero.

El concejal y coordinador local de Esquerra Unida, Alberto Beviá, se mantiene prudente mientras se producen los contactos con Podemos «que se llevan a cabo en un tono cordial y conciliador en las formas y de sintonía ideológica en el fondo». Advierte de su respeto a la Asamblea «que será la que, en última instancia, decida su apoyo o no a unas cuentas municipales que desde EU consideramos clave para seguir afrontando la dura situación generada por la pandemia y servir de catapulta para comenzar a alcanzar la ansiada recuperación».

Y mientras se produce la decisión, el equipo de Gobierno anuncia su intención de sentarse con todas las fuerzas políticas y mostrarles el borrador de presupuestos. Aunque sus socios prioritarios son de izquierda, afirman que quieren buscar el máximo consenso, en un año que lo necesita especialmente. El portavoz del PSOE, Jesús Arenas, anuncia que la semana próxima van a iniciar una ronda de conversaciones con la oposición.