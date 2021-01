El alcalde de San Vicente del Raspeig, el socialista Jesús Villar, no oculta su descontento por el hecho de que los presupuestos de la Generalitat Valenciana no hayan dado a San Vicente el peso que, a su juicio, se merece. El primer edil lamenta que no se haya recogido ninguna de las enmiendas presentadas por su partido. El Consell tampoco ha recogido las que presentó Esquerra Unida, Ciudadanos o el Partido Popular a través de sus correspondientes grupos en las Cortes Valencianas.

El alcalde de San Vicente ha manifestado su «desilusión» ante la no inclusión de proyectos de mejora del municipio en los presupuestos de la Generalitat. «Teníamos la esperanza de que se incluyera alguno de los proyectos que enviamos al Consell para incorporar en los presupuestos. Los que se enviaron necesitan contar con la financiación autonómica», admite.

«Aún así , seguiremos trabajando para que a San Vicente se le considere por el peso que tiene dentro de la provincia y de la Comunidad», reivindica.

Segundo año sin apoyos

Villar ha explicado que «somos conscientes de que no se puede atender a todas las peticiones, pero es el segundo año que no hay inversiones significativas en nuestra ciudad». Los presupuestos únicamente recogen una partida para rehabilitar un bloque de Santa Isabel.