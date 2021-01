Cs de El Campello ha calificad de "xenófobos" los comentarios del portavoz de Compromís y exalcalde, Benjamí Soler, sobre la asociación "Sabia vida". El edil valencianista, a raíz de la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento sobre una recogida solidaria de juguetes de este colectivo, mostró su sorpresa en Facebook por la "cobertura" dada por el Consistorio a este tema- Se preguntaba por "esta cobertura por parte del Ayuntamiento a una asociación venezolana con unos fines como mínimo dudosos", haciendo referencia a que en la noticia la Corporación señalaba que se trataba de "un espacio donde se puedan realizar donaciones o adquirir productos donados a muy bajo coste para contribuir a nuestra causa". Soler se preguntaba por qué de esta cobertura y que "avisamos acciones".

Ante esta publicación "poniendo en duda la actividad de “Sabia Vida”, una asociación sin ánimo de lucro, recientemente instalada en nuestro municipio, Julio Oca, portavoz del grupo municipal Ciudadanos y primer teniente alcalde, desea realizar una condena pública ante lo que considera unas manifestaciones de carácter “xenófobo” y totalmente injustificadas", han señalado desde Cs en un comunicado.

En cambio, Soler ha negado cualqier tipo de manifestación xenófoba, afirma que no ha puesto en duda la actividad del colectivo, pero recuerda que la asociación no está dada de alta aún en El Campello y acusa a Cs de acabar con el rejido asociativo local por su "nefasta gestión" y la eliminación de ayudas.

Desde Cs afirman que “no es la primera vez que el portavoz de este grupo municipal se despacha con este tipo de declaraciones. Ya durante la celebración del pleno del pasado mes de septiembre, el señor Soler, llegaba a calificar de “hooligan” a nuestro actual alcalde por permitir que los ciudadanos madrileños que tienen en El Campello su segunda residencia, dentro de la legalidad permitida en aquel momento, disfrutaran de sus inmuebles, en una más que evidente actitud antimadridista”, recuerda nuestro portavoz.

“En esta ocasión, es el turno para “Sabia Vida”, una asociación sin ánimo de lucro campellera, recientemente afincada en nuestro municipio y a la que el señor Soler califica como de “venezolana y dudosa”, valorando evidentemente a la entidad por su procedencia y no por su labor solidaria. No hay mucho más que decir, las palabras sobran”, sentencia nuestro portavoz.

Desde Cs El Campello no sólo queremos reiterar nuestro apoyo incondicional a todas las asociaciones que, de manera altruista, ayudan a personas en situación de vulnerabilidad; siempre hemos estado y estaremos al lado de quienes se hallen en las situaciones más desfavorecidas, por lo que instamos al portavoz de Compromís, por sentido común y la responsabilidad inherente a su cargo, se retracte públicamente de estas declaraciones.

“Deseamos que estas sean las acciones a las que se refiere en su post que va a tomar; es lo mínimo que debería hacer por respeto hacia “Sabia Vida”, cuya única falta ha sido trabajar por y para nuestro pueblo; en la última ocasión, con la donación de juegos y juguetes nuevos a Cáritas para que ningún niño se quedara sin su presente el Día de Reyes”, ha señalado nuestro portavoz, quien inquiere a "quien tenga un asomo de duda sobre las actividades de cualquier entidad, antes de realizar comentarios hirientes, realice las comprobaciones pertinentes. Es lo mínimo que podemos pedirle a un representante de la ciudadanía”.

Réplica

Por su parte Soler ha explicado a este medio que "Cs entiende lo que quiere o simplemente se enfoca en el insulto burdo y fuera de contexto. El post que puse es público y todos lo puedes ver. No pongo en duda esta asociación, sus fines no los conocemos, no está registrada, al menos aún, oficialmente en El Campello como tal". Y lo que denuncia Compromís es "cómo ha dejado fuera el Ayuntamiento al resto de asociaciones del pueblo. Gracias al esfuerzo de estos colectivos El Campello tiene una vitalidad asociativa brutal". Y denuncia que "por la nefasta gestión de la regidora de Cs -Mercé Pairó- todo esto vaya a desaparecer, porque les han quitado todas las ayudas. Son vitales para el pueblo, para los mayores, para la gente con problemas. Y ahora crea Cs un problema de nada".

Y Soler denuncia la "pasividad del alcalde, que no toma decisiones" ante la nefasta gestión de Pairó y Cs, y "sigue con un lastre que lleva toda la legislatura y que se ha agravado aún más con la pandemia".