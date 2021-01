Hasta tres placas de vado diferentes hay en El Campello. Una situación a la que ya se le ha puesto coto. El consistorio va a repartirlas gratuitamente a los propietarios de vados que han abonado la tasa. Va a dar unos meses de margen para dicha regularización que supone el fin de las irregularidades que se han detectado en el estudio que se ha llevado a cabo.

El Ayuntamiento ha efectuado un plan de regularización y normalización que ha supuesto la detección de aquellos vados colocados y que no tienen ninguna validez porque sus dueños no pagan la tasa. Implica también la eliminación de todos los que hay delante de establecimientos, pero que no son de entrada y salida de vehículos.

Al menos el 20% de los más de 1.200 vados censados de El Campello lo están de forma irregular. Es la primera vez en la historia del municipio que se hace un estudio similar y una reordenación, según explica el concejal de Vía Pública, Javier Martín.

«Con esta acción se inicia el fin de la situación irregular en la que se hallaban muchos de los vados con los que contaba nuestro municipio. Además, se actualiza el padrón y bases de datos que, a partir de este momento, reflejará la situación real de nuestro parque de vados, muchos de los cuales se hallaban en una situación anómala, bien porque no reunían los requisitos administrativos o, sencillamente, porque eran placas fantasmas».

El edil reconoce que ante las irregularidades detectadas, era más fácil realizar el procedimiento de regularización que emprender acciones administrativas contra los infractores.

El consistorio campellero ha empleado medio año de trabajo que ha supuesto a los técnicos recorrer calle por calle y el extrarradio de El Campello verificando la situación y autenticidad de la señalizaciones de los vados. Y con ello ha actualizado la información y la titularidad de todos ellos.

Ha aflorado la picaresca utilizada por algunos propietarios para tener vado sin abonar la tasa. Algunos mantienen la placa y recortan el año añadiendo el de cada ejercicio. Y otros directamente colocan una señal de prohibido aparcar.

La concejalía de Vía Pública, presentó la campaña «Ven por tu nueva placa de vado» con la que regularizará y renovará los vados adecuándolos a la realidad, a través de las 2.880 placas, una de entrada y otra de salida, que entregará a los propietarios gratuitamente. De ellas, 2.400 corresponden a los vados autorizados hasta la finales del año 2020; 240 para las nuevas autorizaciones previstas para este 2021 y la misma cantidad para el 2022.

Código QR

Estas señales incorporar como novedad un código QR, que puede escanearse a través del teléfono móvil, donde se podrá comprobar si el vado está en vigor. «Están asociados al número de licencia de cada autorización. De esta manera, cualquier persona podrá acceder a la citada información y verificar si la placa corresponde al inmueble en que está ubicada y su adecuación a la situación real; obviamente preservando la identidad de los propietarios», recalca el concejal.

Estas placas cuentan además con un sistema de protección solar y antigrafitis. Han costado 27.400 euros y desde Vía Pública recalcan que, gracias al concurso público al que se optó para comprarlas, cada una ha supuesto un desembolso de 9 euros, justo la mitad de lo que se pagaba por ellas hasta ahora.

Para recoger las nuevas placas el propietario debe presentar una instancia de solicitud en el registro del Ayuntamiento; presentar el recibo de estar al corriente de pago en SUMA y la placa antigua.