PSOE y EU de San Vicente dicen que no se multará a los mendigos pese a la ordenanza

En su propuesta, el Ayuntamiento tiene previstas acciones con la Policía Local «para canalizar a estas personas a los servicios sociales con la finalidad de asistirlas y, en ningún caso, penalizarlas», insisten.

PSOE y EU se desligan de la polémica ordenanza que en Alicante han sacado adelante PP y Cs. Y aunque similar, advierten de que no es igual. «Los matices son los que pueden criminalizar o no prácticas como la mendicidad o la prostitución», indican para desvincularse de cualquier similitud. «Precisamente la premisa de no criminalizar la mendicidad y no sancionar a las personas que la ejercen ha estado presente en todas las reuniones que se han mantenido, y aún se mantienen, entre distintas áreas municipales para perfilar la ordenanza», añaden.

Los partidos ligados a la izquierda, Podemos y Compromís, son los más críticos con esta propuesta de ordenanza. El portavoz de Podemos, David Navarro, indica que el equipo de Gobierno ha manifestado su intención de no penalizar la mendicidad «pero la intención es una cosa y lo que se expresa o se infiere en algunos artículos de la norma es otra totalmente diferente». Navarro cree que la norma necesita cambios de redacción, porque «aunque no haya intención de prohibir ciertas acciones, de la redacción del articulado se desprende y se infiere otra cosa. Por ejemplo, no hay intención de sancionar a las personas sin techo que duerman en los bancos, pero a su vez la Ordenanza prohíbe que se duerma en los bancos».

El edil reconoce que Podemos San Vicente estudia esta norma desde diciembre. Fue entonces cuando la formación pidió que no se llevara a pleno «para realizar un estudio a fondo de la misma y presentar nuestras consideraciones. En la ultima reunión valoramos la ordenanza, y fuimos bastante contundentes en ciertos aspectos, al igual que han hecho nuestros compañeros de Alicante, pero además señalamos todas las carencias que contiene el texto, las dificultades interpretativas que conlleva, así como otras cuestiones que de ninguna manera podemos calificar de poco calado».

El portavoz de Compromís Ramon Leyda advierte de que su formación «se opondrá a cualquier ordenanza que señale a las personas en situación de exclusión social y sin hogar». Y advierte de la necesidad de «apostar por políticas activas de inclusión social para las personas vulnerables».

La norma todavía es un borrador que, según advierten desde el equipo de Gobierno, parte de una ordenanza tipo de la FEMP que sigue perfilándose.

Cs, PP y Vox reclaman que las normas queden claras

Los partidos esperan a la propuesta definitiva que tendrá que aprobarse por pleno

A la espera de la propuesta definitiva que se llevará a pleno, el edil de Ciudadanos, Jordi Roig, exige al equipo de Gobierno «que establezca claramente qué conductas quieren sancionar y que la ordenanza no quede abierta a posibles interpretaciones o a una aplicación arbitraria de las sanciones». Señala que en la última reunión se iban a aplicar cambios respecto a la mendicidad y la prostitución «pero desconocemos en qué sentido».

El portavoz del PP, Óscar Lillo, indica que en la reunión se habló de matizar algunos aspectos y muestra su confianza «en el buen hacer de la Policía de San Vicente» a la vez que pide que no se «demonice» a los agentes. «Como nos explicó el comisario, todo lo que no esté regulado da la sensación de que se permite. Nos aseguró que nunca se va a sancionar a una persona por estar en un banco tumbado, sino que se le invita a que se marche o se le atiende por servicios sociales. Entiendo que no se pretende castigar al necesitado».

Desde Vox, su portavoz Adrián García explica que «no han inventado nada que no estuviese ya contemplado en el Código Penal como es la mendicidad utilizando para ello el engaño a menores». Y explica que la ordenanza es una herramienta de propuestas de sanciones a infracciones administrativas que resultan menos graves que las contempladas en el Código Penal».