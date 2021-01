Ante la incertidumbre presente y futura que rodea la organización de toda actividad grupal presencial, la obligatoriedad de retomar las clases vía online en estos momentos, y otras circunstancias especiales que se han producido en las últimas semanas (como recortes de horarios para desinfectar instalaciones entre sesión y sesión de ejercicios), el Ayuntamiento de El Campello ha decidido no cobrar las tasas correspondientes al segundo semestre de las Escuelas Deportivas Municipales.

Los concejales de Deportes y Hacienda, Cristian Palomares y Lourdes Llopis respectivamente (ambos del PP), señalan que la actividad se mantendrá en cualquier caso. “Las clases serán presenciales cuando sea posible, y vía online mientras las instalaciones se mantengan cerradas, pero consideramos no es justo que con esos contratiempos que no sabemos cuánto tiempo van a durar se mantenga el cobro de las tasas”. De esta forma, los recibos correspondientes al segundo semestre del año no se girarán, aunque la actividad se mantendrá.