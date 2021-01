Parte de tejado de una turronera de Xixona ha sido arrancada esta mañana por una ráfaga de viento y ha caído sobre la calle y el patio del colegio Sagrada Familia, sin que se hayan visto afectados los escolares ni haya heridos en la calle. El suceso se ha registrado sobre las 10.10 de la mañana, afortunadamente sin daños personales. Parte del tejado de una nave interior de la fábrica de Antiu Xixona-La Fama se ha desprendido por el viento, según ha informado la edil de Educación, María Teresa Carbonell.

Gran parte del tejado ha caído sobre la avenida Joan Fuster. que ha quedado cortada. En esta misma vía, frente a la turronera, se ubica el colegio Sagrada Familia, hasta cuyo patio han llegado algunos fragmentos. Afortunadamente los niños no estaban en esa zona, por lo que el alumnado no se ha visto afectado, según han informado desde el centro educativo a los padres. Debido a este suceso, hoy los escolares no saldrán por la puerta principal, ubicada en la avenida Joan Fuster, sino por la puerta del huerto que está junto al campo de fútbol y que da al parking del centro de salud.

Testigos presenciales explican que se ha visto volar el tejado y se ha escuchado un gran estruendo al caer sobre la calle, y que por fortuna los niños no se encontraban en la zona afectada.

Los bomberos y la Policía Local se han desplazado al lugar, así como sanitarios, aunque no ha sido necesaria la intervención de los servicios médicos. Ahora los esfuerzos de los bomberos se centran en asegurar la zona y sanear la cubierta para que no se produzcan más desprendimientos. Se da la circunstancia de que esta mañana en Xixona apenas había hecho viento, por lo que todo apunta a que ha podido ser una ráfaga aislada la causante del suceso. De cualquier forma, hoy hay alerta por fuertes rachas de viento en la provincia. En concreto en Xixona es alerta naranja por rachas de hasta 90 km/h.

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, se ha producido el derrumbe de la lana de roca de parte del tejado de la fabrica de Antiu Xixona, acudiendo allí una unidad de mando jefatura, una bomba urbana pesada y una autoescalera, con seis bomberos.