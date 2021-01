Compromís paraliza un proceso de empleo en Sant Joan para exigir el valenciano

El portavoz de la formación, Sergio Agueitos, ha formalizado dicho recurso en contra de las Bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir en propiedad ocho plaza. No son nuevas, ya que se trata de un proceso de estabilización de empleo temporal mediante el sistema de concurso oposición y constitución de bolsa de trabajo. Se trata de los puestos de psicólogo, técnico de Desarrollo Local, auxiliar de biblioteca, auxiliar de mantenimiento, conserje, peón de cementerio y 2 peones.

La formación señala que se debe tender a que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de recibir la atención de la administración también en la lengua cooficial que es el valenciano, y la mayoría de puestos sobre los que ha presentado el recurso tienen contacto con la ciudadanía. Pero no en todos los casos. Se va a exigir en las bases para peón de cementerio y peones en general a los que la acreditación del conocimiento de valenciano dará más puntos aunque en ambos casos la atención al público es inexistente.

«Totum revolutum»

La formación advierte de que el valenciano no estaba propiamente recogido en las bases y que a la hora de la puntuación formaba parte de «un totum revolutum». Agueitos señala que trató el tema con la jefa de Personal y el concejal y «ellos me dijeron que el valenciano se recoge en el apartado de «otros méritos». Les dije que lo habíamos estado estudiando y que debe de tenerse en cuenta la titulación del valenciano como un mérito específico. Si lo metemos en el cajón de sastre degrada el idioma oficial. Va a contar lo mismo que una lengua no oficial».

El recurso de reposición se presentó el viernes, cuando ya se habían completado casi todos los trámites tras publicarse en el BOP y el DOGV, y a falta únicamente de publicarse en el BOE.

A pesar de ello, el concejal de Personal, el socialista Javier Sánchez, asegura que ya se ha resuelto y en la mesa de negociación del 2 de febrero se va a tratar el asunto que incorporará la exigencia del valenciano que ha hecho Compromís. El edil quita importancia al recurso y a la paralización del proceso y advierte de que, por un lado, no son plazas nuevas sino que son para consolidar empleos, y por otro, asegura que acumulará «un mínimo retraso» al ser un aspecto puntual y señala que va a tendrá unas cuatro semanas de demora para su finalización, ya que tiene que volver a publicarse en los boletines oficiales de la provincia y la Generalitat y hacerlo en el del Estado.

«Se estima el recurso en cuanto a incluir el mérito del valenciano. El decreto irá a mesa de negociación y continuará el proceso», advierte el edil, que tomó las riendas del área hace dos meses para sustituir a Pablo Celdrán.

«Degradada» a competir con otros cursos de formación

Compromís ha basado buena parte de su recurso en la legislación de procedimiento administrativo y el convenio europeo de lenguas minoritarias y regionales. Asegura que las bases que ha sacado el Ayuntamiento van en contra de ellas y quiere cimentar el peso del valenciano para que sea cada vez mayor. Advierten de que una materia que para la legislación es importante, quedaría «degradada a competir con cursos de formación sin esta relevancia y protección legal».