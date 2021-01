Podemos San Vicente del Raspeig reclama al Ayuntamiento que implemente líneas telefónicas de atención a la ciudadanía que no supongan ningún coste para la persona que llama. La agrupación municipal presenta esta solicitud en el pleno telemático que se celebra este miércoles a través de una moción.

El portavoz de la formación morada, David Navarro, explica que “especialmente ahora que atravesamos una situación muy difícil debido a la pandemia, es crucial facilitar un teléfono gratuito para atender consultas de la ciudadanía. Debemos tener en cuenta que a causa de la brecha digital no todas las personas tienen acceso a los nuevos canales de información y comunicación, bien por cuestiones generacionales, o bien por motivos económicos, ya que por mucho que se hayan abaratado sigue habiendo una parte de la población, la más vulnerable, que no puede permitirse el acceso a Internet o tener saldo en sus teléfonos móviles. Si no tienes saldo, no tienes acceso, y eso debe cambiar ya”.

Actualmente, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig cuenta con una línea de información 010, dependiente del Departamento de Atención a la Ciudadanía (CIVIC), y otras líneas propias en cada departamento, pero ninguna de ellas es gratuita. La única excepción es el Departamento de Mantenimiento y Servicios. Por ello, Podemos San Vicente presentará una moción en el próximo pleno solicitando que se implementen, al menos, dos líneas telefónicas gratuitas para atender a la ciudadanía en las áreas de Bienestar Social y Desarrollo y Empleo, Comercio, Industria y Mercado.

Mientras dure la crisis

“Aunque nos gustaría que esta medida fuera para siempre y se implementara en todos los departamentos, solicitamos que al menos haya un teléfono gratuito de atención ciudadana mientras dure la crisis sanitaria, en el área de Servicios Sociales y en la de Empleo y Comercio” afirma Navarro. “Se trata de una petición muy razonable y esperemos contar con el apoyo de todos los grupos políticos”.

Debido a la situación sanitaria, se aconseja que los trámites se realicen por medios telemáticos o telefónicos, para evitar la propagación del covid-19, lo cual hace que sea aún más importante que el Ayuntamiento proporcione un teléfono gratuito para consultas, evitando en la medida de lo posible que los trámites se hagan de manera presencial.

“Ahora que la ciudadanía en general y también nuestro tejido económico-productivo se está encontrando con mayores dificultades para poder salir a flote, es cuando crece la demanda de ayuda e información, y el Ayuntamiento tiene la obligación de dar una respuesta satisfactoria, facilitando la atención a través de un teléfono gratuito” afirma David Navarro.