Los tribunales tumban varias demandas de la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep) contra el Ayuntamiento de El Campello, por las que se recurrían los presupuestos de 2020, las horas extras a las que la Alcaldía obligó a realizar a los policías locales durante el verano, y una bolsa de trabajo creada para el área de Medio Ambiente. Unas sentencias que la Fesep ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. A su vez, el sindicato policial SPPLB, integrado en la Fesep, ha ganado otro litigio al Ayuntamiento en el que había denunciando la paralización irregular de las bases de plazas de Oficial de la Policía Local.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante falló el pasado 18 de diciembre contra la demanda contra las cuentas aprobadas en febrero del pasado año, y que siguen actualmente vigentes. Aunque el tribunal rechaza la petición de inadmisibilidad del recursos pedida por el Ayuntamiento, al entrar en el fondo del asunto desestima la solicitud de la organización sindical contra el acuerdo del pleno, que el 6 de febrero de 2020 aprobó de forma definitiva el presupuesto general, sus bases de ejecución, y sus anexos de plantilla de personal municipal y relación de puestos de trabajo para 2020.

La demanda estaba motivada por varias razones según el Fesep: «El incumplimiento del procedimiento legalmente establecido, por ausencia real de negociación y no alcanzar la mayoría de votos requerido para su validez en la mesa de negociación»; por «aprobar la Alcaldía, órgano incompetente, el plan de estabilización municipal y consolidación de empleo temporal de puestos de trabajo. Es competencia del Ayuntamiento-Pleno y no de la Alcaldía como se ha realizado por la administración municipal». Otro de los motivos era por «la clasificación incorrecta de las plazas y puestos de trabajo de Oficial de la Policía Local en el Subgrupo C1 y no en el Grupo B como establece la normativa vigente, en concreto, el artículo 37 de la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat de Coordinación de Policías Locales»; y también apuntaba que «se crea en la plantilla de personal funcionario una nueva plaza con el número 3, de viceinterventor que no existía en la anterior plantilla aprobada del presupuesto prorrogado de 2014, y se le asigna» a otra persona «sin motivación, procedimiento y justificación legal, vulnerando la normativa de la función pública y la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado».

Además, alertaba de otras irregularidades en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y diversas amortizaciones de puestos de trabajo.

Pero el juzgado considera que ha quedado acreditado que se debatieron los presupuestos en la mesa de negociación del 30 de octubre de 2019, que constituía la principal argumento del recurso. Y también tumba el resto de argumentos del sindicato, concluyendo que la actuación del Ayuntamiento fue ajustada a derecho, y ordena que las costas sean impuestas al Fesep.

Por otra parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha rechazado con fecha también 18 de diciembre el recurso contra el decreto de 12 de febrero de 2020 por el que se aprobaban las bases para la constitución de una bolsa para cubrir puestos de trabajo temporales de auxiliar de Medio Ambiente. El Fesep alegaba que no había sido objeto de negociación y alertaba de una serie de irregularidades que el juez ha rechazado, al considerar que se ajusta a derecho, y también impone las costas al sindicato.

Y por último, la demanda contra los dos decretos que obligaron el pasado verano a la Policía Local a realizar horas extra y que suspendían las vacaciones de la plantilla para poder hacer frente a las necesidades del municipio, no se llego a abordar, ya que ambas partes pusieron de manifiesto la desaparición del objeto litigioso, ya que los decretos ya no están vigentes.

Réplica

Por su parte desde la Fesep recordaron ayer que “las sentencias no son firmes y han sido recurridas al órgano judicial superior, el TSJCV, esperando que este tribunal, en su día, nos dé la razón”. Y explicaron que “la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep), como organización sindical con mayor representación de los funcionarios en el Ayuntamiento de El Campello, y ante la nula negociación y falta de diálogo del actual equipo de gobierno (PP, Cs y Vox), con la parte social, como se puede comprobar en la mayoría de las actas de las mesas de negociación celebradas, se ve obligada a demandar ante los juzgados la vulneración de los derechos laborales afectados del personal que representa: tales como reclasificación oficiales al grupo B, carrera profesional, falta motivación nuevas plazas plantilla municipal, actualización RPT, bases de convocatoria de plazas vacantes con poca transparencia y no ajustadas a la Ley y con reducción de plazos a solo 5 días para presentar instancias para que no se 'entere mucha gente', vulneración derecho a la promoción interna, bases de ejecución del presupuesto no ajustado a Derecho, etc.”

Y por otra parte destacan que “con fecha 5-02-2020 se falló por auto judicial a favor del sindicato SPPLB , que forma parte de la Fesep, con costas judiciales impuestas al Ayuntamiento de El Campello, por paralización irregular de bases de plazas de Oficial de la Policía Local”. En esta demanda el Consistorio ha reconocido las pretensiones del sindicato ya en vía administrativa, lo que ha puesto fin a la vía judicial.