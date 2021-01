El Campello inicia los trámites para dedicar una calle o plaza a la escritora Pilar Altamira. A propuesta inicial de Compromís, convirtiéndose en institucional al ser respaldada por el resto de partidos políticos con representación municipal (PP, Cs, Vox, PSPV, Podem, Red y EU), el Pleno del Ayuntamiento de El Campello acordó ayer iniciar los trámites administrativos para dedicar una calle o plaza a la escritora y conferenciante Pilar Altamira García-Tapia, muy vinculada a El Campello y recientemente fallecida a la edad de 81 años.

Pilar Altamira era nieta del historiador y jurista alicantino de renombre internacional Rafael Altamira, a cuya obra dedicó parte de su vida. Mujer muy inteligente, independiente y activa, desde joven practicó todas las artes, especialmente el teatro y la literatura. Se encargó personalmente de la recuperación y proyección de la figura y obra de su abuelo mediante artículos, conferencias, reedición de libros y organización de congresos en España y América.

La moción destaca que Pilar Altamira también organizó con los ayuntamientos de Alicante y El Campello, la Diputación de Alicante, el instituto Jorge juan de Alicante y la Universidad de Alicante, los actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento de Rafael Altamira, en 2016.

“La familia Altamira siempre ha estado muy vinculada a El Campello, y de hecho es aquí donde Pilar Altamira ha vivido sus últimos años”. Una de las frases del ilustre Rafael Altamira reconoce ese especial atractivo de la familia con el pueblo: ‘Cuando me aparte de la vida oficial, me retiraré al rincón de uno de mis amores más gratos, El Campello, no para descansar, sino para continuar trabajando por la paz de los pueblos’”. Rafael Altamira da nombre hoy a uno de los colegios públicos y a la Biblioteca Municipal de El Campello.

“Consideramos que ahora es el momento de reconocer la extraordinaria obra literaria y artística de Pilar Altamira, y agradecerle la conservación del patrimonio cultural de su abuelo”, reza la moción, que considera que este respaldo unánime de la Corporación “es una buena oportunidad de reducir la brecha que existe en la lista de calles de nuestro municipio entre nombres de hombres y mujeres, combatir la desigualdad y el agravio histórico con la incorporación de relevantes personajes femeninos”.