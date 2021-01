Los grupos municipales en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig Partido Popular y Ciudadanos han lamentado que la moción conjunta presentada para pedir apoyo a la hostelería no ha salido adelante. PSOE, EU, Compromís y Podemos, votaron en contra. El equipo de Gobierno PSOE-EU advirtió que ya se está trabajando en ello; y en una encendida intervención, el portavoz de Podemos, David Navarro, acusaba a PP y Cs de llevar unas propuestas que ya están recogidas en el Plan de Reconstrucción de San Vicente, las propuestas que se están realizando desde hace varios meses en las reuniones periódicas todos los grupos políticos para combatir el covid en San Vicente. También el portavoz de Compromís, Ramon Leyda, hacía la misma acusación.

Los populares explican que la moción conjunta tenía el objetivo para crear un Plan de Rescate Local, con supresión o reducción de impuestos y tasas, unida a otras medidas, que ayudaran a la reactivación del sector de la hostelería y comercios de nuestra localidad.

“Lamentamos que no quisieran entender la moción, aunque no es que nos haya sorprendido la respuesta dada tras la vuelta a la alianza reflejada en el pacto de la almazara para los Presupuestos 2021” afirma el portavoz Popular, Óscar Lillo “tenemos la sensación que pusieron más énfasis en quién presentaba la moción, que en los beneficiarios de la misma, pues nos resulta difícil creer que estén en contra de todos los acuerdos plasmados. Si bien es cierto, que la reducción o supresión de impuestos como el IRPF, cuotas a la Seguridad Social, de autónomos etc., no son competencia municipal, sí es posible que se haga fuerza por parte de todos en impulsar o reclamar que se trabaje en esta línea, a las administraciones que sí la tienen”. Y prosigue que “o en trabajar en la elaboración de un Plan de Rescate Local estudiando la bonificación, eliminación o aplazamiento de impuestos y tasas de ámbito local, como el IBI, vados, recibo de basura, etc.”.

Los Populares enfocaban además esta moción en “lo más inmediato, no generar gastos, mientras no haya ingresos, es decir, mientras no se permita o se restrinja la capacidad de obtener ingresos a las pequeñas empresas y autónomos” señala el portavoz “y que se fijen criterios mínimos para la recepción de ayudas directas y al pago de alquileres, eliminando todas las trabas burocráticas pertinentes para agilizar la recepción de las mismas”. A ello sumaban otras medidas locales consensuadas con Ciudadanos con los que comparten la postura de que se trabaje y se busquen fórmulas como el “bono-hostelería” que permitan ponerlas en marcha con la máxima celeridad posible.

Bono-descuento

Por su parte, el grupo municipal de Cs reclamaba en la moción la creación de un bono-descuento para reactivar el sector de la hostelería de San Vicente del Raspeig en cuanto reabran los bares y restaurantes, tras el cierre decretado por la Generalitat. Y reclamaban además un plan de rescate con bajadas y bonificaciones de impuestos y tasas.

El concejal Jordi Roig explica que “llevamos desde el pasado mes de mayo reclamando al equipo de Gobierno la creación de estos bonos-descuento para reactivar el consumo en el comercio local y en la hostelería, dos de los sectores más castigados por la crisis provocada por la pandemia y que ven cómo los meses pasan y las ayudas que necesitan no llegan o llegan muy tarde”.

PP y Cs decidieron presentar la moción juntos ya que se iban a presentar dos mociones al pleno de apoyo al sector de la hostelería. Ambos grupos defienden la necesidad de tomar medidas. Roig explica que “la supervivencia de este sector es crucial y el momento es muy delicado, con un riesgo serio de que se produzca un cierre masivo de bares y restaurantes en nuestro municipio, a que los empleados del sector pasen a la situación de desempleados, y que todo ello revierta en un empobrecimiento de San Vicente al reducirse drásticamente la actividad comercial”.

El concejal de Comercio, Alberto Beviá, ha calificado la propuesta de los dos partidos conservadoras como "demagógica, populista y oportunista". El edil advierte que ya se está trabajando en buena parte de las propuestas que hay en la moción "y en algunos casos está bastante adelantado". Y señala que el Ayuntamiento no puede llevar a cabo un procedimiento de urgencia como se solicitaba, porque depende de otras instancias superiores. "Nos hemos sentado con hosteleros y les hemos trasladado lo que el Ayuntamiento puede hacer"