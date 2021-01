La duda se ha despejado. Los vecinos de San Vicente del Raspeig no tendrán que pagar parte del coste de la planta desaladora de Mutxamel como sí deberán hacerlo Alicante, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel y El Campello, que tendrán que hacer frente la próxima década a alrededor de 45 millones de euros. «San Vicente del Raspeig no está conectado a la desaladora y no tendrá que pagar nada por ella», afirma el edil de Contratación, Jesús Arenas.

Sin embargo, sí deberán hacer frente a un incremento del precio del agua. Supondrá 50 céntimos al mes para una vivienda media. El crítico estado en el que se encuentran los acuíferos que surten a San Vicente del Raspeig obliga a recibir agua más cara. Un precio que todavía no se ha fijado en la factura y que, por el momento, no tiene fecha para su aplicación. El concejal de Contratación explica que han realizado la consulta a Aguas de Alicante y «no nos dieron una fecha, solo que estaban a la espera de un trámite con la comisión de precios», indica.

La justificación de esta subida es que «la sobre explotación de los acuíferos del Vinalopó obliga a la Confederación del Júcar, y al resto de administraciones implicadas, a reducir el caudal de aporte de este acuífero y aumentar el caudal del suministro del Taibilla, que tiene un agua más cara», resume Arenas; un incremento, advierte, ajeno al Ayuntamiento.

Por su parte, tres grupos de la oposición municipal, Vox, PP y Ciudadanos, planteaban al pleno ordinario del miércoles preguntas relativas al convenio que obliga a pagar la infraestructura de la desaladora de Mutxamel a los municipios de l’Alacantí, entre ellos San Vicente. Los grupos querían saber la repercusión en el bolsillo de los sanvicenteros del uso de la desaladora.

Para poder conocer los detalles de este acuerdo y dar respuesta a los grupos municipales, el alcalde, Jesús Villar, y el edil de Contratación se reunieron un día antes, con representantes de Aguas de Alicante, para conocer todos los aspectos del convenio. Y descubrieron que San Vicente no forma parte de dicho convenio.

«Hace unos años, cuando se estudiaba de dónde podía venir las aguas en el futuro se proponía la desaladora para todos los usuarios de l’Alacantí junto a la reutilización», explica Arenas. «San Vicente era uno de los potenciales usuarios de la desaladora. El Ayuntamiento decidió que no le interesaba ser usuario y que, si tenía que reducir sus aportes lo haría de la que ya le surte al 80%, la del Taibilla», explica. Ello significa que, aunque en el convenio aparece San Vicente, «de facto no seremos usuarios de la desaladora porque no tenemos conexiones ni infraestructuras físicas para ser suministrados», aclara el edil.

Muy crítico con esta nueva subida se muestra el portavoz del grupo municipal popular, Óscar Lillo. «La conclusión que sacamos es que el recibo del agua vuelve a subir. En apenas 6 meses aumentará dos veces. En la situación de crisis que haya dos subidas nos parece difícil de entender, en este gobierno tan social». Lillo considera que es una «falta de planificación» y lamenta que el ayuntamiento no asuma el coste y lo repercuta a los vecinos.

Sant Joan prepara una ordenanza para regular el precio

Sant Joan d’Alacant consume el 100% de su agua potable de la desaladora. Y actualmente está trabajando en una ordenanza y una revisión de precios que reflejará el coste del servicio y el pago que los vecinos debe asumir en los próximos diez años para hacerse cargo de la infraestructura. La concejal Eva Delgado explica que todavía no se está repercutiendo el coste al usuario, «pero estamos trabajando en la revisión de precios solicitada.