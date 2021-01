Nuevo varapalo para el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Esta semana se daba cuenta de la demanda presentada por la Generalitat Valenciana contra el acuerdo de pleno que aprobó la modificación del plan General para la protección de casco antiguo. Ahora es la Subdelegación la que anula otro acuerdo de pleno.

Esta vez a cuenta de la reciente aprobación de la segunda modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La Subdelegación del Gobierno ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para que anule la modificación a la que dio luz verde el equipo de Gobierno (PSOE- EU) el pasado mes de noviembre. Un visto bueno que se dio a pesar de que contaba con el informe en contra de la Secretaría municipal. Y con el voto en contra de Cs, PP, Vox y Compromís. El edil de Podemos estaba ausente por enfermedad y tampoco estuvo el edil de Vox, David García.

La Subdelegación advierte de que el aumento de las retribuciones para los agentes de la Policía Local en concepto de nocturnidad supone un incremento superior al permitido. Y advierte de que no está justificado el carácter singular y excepcional de la medida.

La Subdelegación se hace eco del propio informe desfavorable de la Secretaría del Ayuntamiento. Entre sus argumentos advierte de que «se trata de una revalorización económica de un factor recogido en el vigente sistema de valoración de puestos de trabajo, por encima de los límites legalmente establecidos».

Para el puesto de agentes, oficiales e inspectores el incremento por servicio especial nocturno que aprobó el consistorio supone un incremento de 119,05 euros mensuales en el complemento específico, que implica un aumento de entre el 13 y el 15%, que es superior a las retribuciones anteriores, lo que supone una infracción de la norma». La Subdelegación explica que el Ayuntamiento no ha hecho el estudio de valoración de los puestos afectados por el incremento retributivo que exige el artículo 4.2 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, que debe de señalar las funciones de los puestos antes y después de la aprobación. E indica que le es imposible valorar la adecuación del acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento ya que no consta expresamente cuáles han sido realmente las posibles variaciones de las funciones que podrían haber sufrido los puestos de trabajo, y el Ayuntamiento no justifica el carácter excepcional de la medida ni su carácter imprescindible.

La subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, rubrica el requerimiento dirigido al Ayuntamiento de San Vicente, en el que le pide que anule el acuerdo del pleno del 25 de noviembre relativo a las modificaciones de las retribuciones de los puestos de trabajo de los agentes, oficiales e inspectores de la Policía Local por considerar que se han infringido los preceptos legales.

Además, también emplaza al Ayuntamiento para que en el plazo de un mes anule el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 12 de noviembre que aprobó la Oferta de Empleo Público de 2020 para que sean 13 y no 14 las plazas ofertadas de turno libre, por infringir la ley.

Advertencia de Cs

Ciudadanos ya advirtió en el pleno de que el acuerdo podría ser anulado de aprobarse el punto con informes desfavorables. La concejala de Ciudadanos Mariela Torregrosa lamenta que «el tiempo nos ha dado la razón» y recuerda que su grupo votó en contra por esos informes negativos y lamenta que no se retirara como su grupo pidió, con las consecuencias que ello ha supuesto. Y acusa de «irresponsable» al concejal José Manuel Ferrándiz.

El Ayuntamiento estudia alternativas para el pago

En una mesa de negociación celebrada el viernes, el edil de Personal, José Manuel Ferrándiz, explicó a los sindicatos el requerimiento de anulación del acuerdo de modificación de la retribución de la nocturnidad y anunció se hará en el próximo pleno. Adelanta que se van a estudiar nuevas fórmulas para retribuir a los agentes. A la espera de la negociación, el sindicato SPPLB propone que se compense a los policías con la asignación de una productividad «y que no sean ellos quienes asuman el deficiente trabajo del servicio técnico de recursos humanos, con su concejal al frente».