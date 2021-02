Podemos de El Campello celebra la desestimación del contencioso presentado por una supuestas irregularidades en la construcción de un edificio en primera línea de Muchavista. Esta licencia de obras fue concedida cuando al frente del área de Urbanismo estaba Mari Carmen de Lamo, del Partido del Campello, la marca blanca de Podemos, y se basaba en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011, pese a que cuando se otorgó había sido anulado ya por el Supremo. El juez ha confirmado que se actuó correctamente, ya que se otorgó antes de que se oficializara la anulación del PGOU con su publicación en el DOGV. Desde Podemos su edil Eric Quiles afirma que las denuncias sobre irregularidades urbanísticas bajo la gestión de De Lamo han sido constantes, y "se da la casualidad que se intensificaron antes de las elecciones municipales de 2019". Y que con este archivo de demuestra la buena labor de su concejal. Esta denuncia fue presentada por el dueño de un restaurante que hay delante de la nueva construcción, por el tema del PGOY y otras supuestas irregularidades, y EU también alertó de deficiencias en la actuación de Urbanismo.

Quiles explica que "finalmente, y como pasa con el 100% de las veces que se lleva a un juzgado una causa contra un cargo de Podemos, nos vuelven a dar la razón. En este caso por una licencia de obra concedida en la avenida Jaume I de El Campello. Si esta licencia no se hubiera concedido, tal y como se hizo desde Urbanismo, el Ayuntamiento podría estar enfrentándose ahora mismo a una indemnización millonaria. La objetividad, el trabajo duro y la honestidad con la que trabajó la edil Mari Carmen de Lamo desde el departamento de Urbanismo empieza a quedar patente. Todos los grupos políticos tenemos derecho a criticar la gestión de otro grupo municipal si no nos parece adecuada, pero eso no significa que podamos convertirlo en una caza de brujas".

Y señala que "seguro que se podrán poner 'peros' a la gestión, pero el trabajo duro del departamento es irreprochable. Sacando adelante 3 de los 4 proyectos del Plan Edificant, tirando hacia delante proyectos y licencias durante toda la legislatura, a pesar de que el Tribunal Constitucional tumbara el PGOU de 2011 del PP. Durante todo este tiempo venían a la mente casos como el de Victoria Rosell o las múltiples denuncias a Podemos por financiación ilegal, las cuales han acabado una tras otra en nada. El daño está hecho, el objetivo no lo sabemos con certeza, tal vez que piensen que todos los políticos somos iguales. Desde Podemos seguimos diciendo que no es así, y que seguiremos adelante para demostrar que se pueden hacer políticas públicas por, para y con la gente. Queremos cambiar la antigua política, aquella de mentiras y medias verdades, no debemos omitir aquellos datos fundamentales para comprender una situación, por un interés puramente partidista. Desde Podemos El Campello, solo podemos alegrarnos de que poco a poco se vaya haciendo justicia, y se restablezca el honor de Mari Carmen de Lamo".