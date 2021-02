El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha celebrado el pleno extraordinario de presupuestos. Cuenta con 42.751.838 euros un 4,36% respecto a 2020, unos 887.000 euros más. La sesión también ha ratificado la plantilla de personal para 2021. El bloque de izquierdas, los firmantes del "pacto de La Almazara" compuesto por el equipo de Gobierno PSOE-EU, Podemos y Compromís ha permitido la aprobación con 13 votos a favor (ha faltado la edil socialista Pilar Alcolea que está de baja) frente a los 11 votos negativos de Ciudadanos, PP y Vox.

El alcalde, Jesús Villar, ha definido la aprobación de los presupuestos 2021 como “un proyecto equitativo al tener equilibrados los ingresos con los gastos; sin subida de impuestos y con el objetivo fijado en la reactivación de la economía y el empleo y ayudar a los sanvicenteros y sanvicenteras en el campo social y sanitario. Villar ha explicado que se podrían definir cómo los presupuestos más importantes de los últimos 5 años. Se ha aumentado la inversión en bienestar social porque sabemos que la prioridad ahora es mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por la pandemia”.

El alcalde también ha querido destacar que “ha sido larga su elaboración pero con lo que nos tenemos que quedar es que han sido dialogados y realistas, llegando a un acuerdo final con otros grupos municipales, a los que quiero agradecer que se haya llegado a su aprobación”.

El concejal de Hacienda, Guillermo García, ha sido quién ha presentado el presupuesto en el plenario: ”El presupuesto municipal para la anualidad 2021 es de un total de 42.751.838,64€. Se trata de unas cuentas sociales, de carácter expansivo y un presupuesto equilibrado para poder abordar ayudas y medidas económicas que tienen como prioridad no dejar a nadie atrás. Un presupuesto ajustado a las necesidades económicas, sociales y sanitarias con la finalidad de aprovechar la oportunidad que disponen los ayuntamientos saneados y sin deuda viva. Una situación que gracias a la suspensión de reglas fiscales, nos permitirá usar los remanentes de tesorería”.

Escenario ficticio

En materia de ingresos, el edil, ha señalado que “en líneas generales se incrementa en 2,2%, como consecuencia de la aprobación de la ley de presupuestos generales del estado y de la incorporación de nuevos programas de empleo impulsados por el Govern del Botànic. Sin embargo, este incremento del 2,2% es un escenario ficticio ya que la crisis sanitaria, económica y social ha contraído la economía y ha afectado de manera directa a las tasas e impuestos indirectos de mayor sensibilidad dentro de la economía local. Si hablamos en líneas generales para este año habrá una caída de los ingresos de 873.400€”.

“Durante las últimas semanas los diferentes partidos de izquierdas han sabido aportar. Ahora más que nunca la unidad y la responsabilidad deben estar presentes en un momento en que la pandemia está afectando duramente. Tenemos un gran reto por delante, son presupuestos hechos a conciencia para el momento tan difícil que vive la sociedad. El Ayuntamiento, como la administración de cercanía que es, estará junto a sus vecinos y vecinas”, ha expresado el portavoz del grupo socialista, Jesús Arenas.

El concejal de Esquerra Unida Alberto Beviá, que gestiona las áreas de Comercio e Industria, Empleo y Desarrollo Local y Medio Ambiente y Parques y Jardines, ha valorado “muy positivamente” unas cuentas marcadas la fortaleza económica del Ayuntamiento que, gracias a la buena gestión de los últimos años, “nos permitirá, además de las inversiones programadas, poner en circulación a partir de los meses de marzo-abril un remanente superior a diez millones de euros para dar apoyo a los sectores más necesitados”.

El regidor ha resaltado “las ayudas a nuestro tejido productivo, la congelación por sexto año consecutivo de los impuestos municipales (IBI, basura, etc.); y el capítulo inversor, en esta ocasión más necesario que nunca para remediar, en la medida de las posibilidades municipales, las consecuencias de la crisis que estamos sufriendo”.

Todo ellos han agradecido a los técnicos municipales, el trabajo y esfuerzo que han realizado durante semanas para que San Vicente del Raspeig disponga de un presupuesto para la anualidad 2021. Además también mostraron su agradecimiento a Podemos y Compromís, porque “gracias al consenso y trabajo realizado por parte de los partidos de izquierdas la aprobación de este presupuesto ha sido posible”.

Plantilla de personal

El plenario también debatió en un segundo punto la aprobación de la plantilla de personal para 2021. “Para este año la plantilla queda integrada por un total de 385 plazas, 2 menos que en el año 2020 al haberse amortizado 2 plazas de personal funcionario en las modificaciones de RPT de 29 julio (celador de obras) y 25 de noviembre (oficial parques y jardines)”, ha explicado el concejal de Recursos Humanos, José Manuel Ferrándiz.

El punto fue aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno, Podemos, Compromís. Mientras Ciudadanos, PP y Vox, han votado abstención.

Podemos y Compromís respaldan las cuentas y su carácter social

"Estos presupuestos son fruto del consenso y del trabajo realizado por parte de las diferentes fuerzas políticas para aunar fuerzas en beneficio de la ciudadanía", declara el portavoz de Podemos, David Navarro. "Tanto en el propio presupuesto como en el remanente del que dispondremos a partir de finales de marzo o principios de abril, se han recogido medidas que consideramos de vital importancia para el desarrollo de nuestro municipio, destinadas fundamentalmente a los ámbitos de lo social, de la vivienda, al desarrollo local del comercio, la industria y el fomento del empleo, pero también a otros ámbitos tan importantes como son igualdad, cultura, transparencia, participación ciudadana, medio ambiente, movilidad y transporte, juventud, mayores, infraestructuras y alumbrado".

"Esta apuesta y este voto de confianza lo realizamos desde la responsabilidad, ya que, por encima de nuestro partido, ha de estar el interés general. Es una apuesta que realizamos por y para la gente de San Vicente. Confiamos plenamente en que dichas medidas y actuaciones se vayan llevando a cabo", declara Navarro.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ramon Leyda, destaca que "nos encontramos en un momento muy complicado de crisis sanitaria, económica y social que requiere de una herramienta fundamental como son las cuentas municipales para poner los recursos donde las personas más lo necesitan: cobertura social, empleo, sanidad, educación e igualdad". "Compromís quiere enriquecer la aprobación de estos presupuestos incorporando veinte propuestas que tendrán una revisión permanente con la comisión de seguimiento. Debemos poner siempre a las personas primero", indica.

Ciudadanos, PP y Vox reprochan que no hayan contado con ellos

La concejal Mariela Torregrosa, en representación del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), ha explicado que “el equipo de Gobierno no nos ha dado la posibilidad de colaborar en la elaboración del presupuesto para aportar nuestras ideas y medidas para hacer frente a la crisis social y económica provocada por la pandemia, a pesar de que llevan semanas apelando al consenso y a la necesidad de lograr un acuerdo amplio que, en ningún momento, han buscado con nosotros”.

Torregrosa ha indicado que “en el presupuesto no se contemplan algunas medidas que para nosotros son urgentes, y que se han dejado para más adelante, como la campaña de bonos-descuento para apoyar al comercio local y a la hostelería, o las ayudas a las pymes y autónomos para contratar a desempleados”. Tampoco se han tenido en cuenta otras propuestas como bajar la tasa de basura a los sectores productivos, poner en marcha una plataforma on-line para el comercio local o una partida para dotar a los centros educativos de más herramientas para prevenir el Covid-19.

La concejal de Ciudadanos ha añadido que “el presupuesto refleja también la falta de inversiones de la Generalitat en San Vicente, con una partida de tan solo 75.600 euros, a pesar de la importancia que tiene nuestro municipio y de que el año pasado todos los grupos políticos dimos nuestro apoyo al alcalde para reivindicar ante sus compañeros en Valencia las inversiones que necesitamos y que siguen sin llegar”.

Torregrosa ha defendido la “necesidad de aumentar las ayudas para atender a las familias más afectadas por la crisis y de apostar por los programas de empleo y formación, por lo que ha reclamado al equipo de Gobierno que agilice la concesión de las ayudas de emergencia social y las destinadas a los autónomos, comerciantes, hosteleros y pymes, que se están viendo abocados al cierre por las restricciones sanitarias”.

La concejal de Ciudadanos ha afirmado que “no podemos apoyar unos presupuestos en los que no se nos ha dado la más mínima oportunidad de participar, sobre los que no hay garantías de que se vayan a ejecutar y en los que no se incluyen muchas medidas que son vitales para afrontar la difícil situación que sufren miles de familias, empresas y autónomos”.

Lillo: "no son los presupuestos más sociales"

El portavoz del PP, Óscar Lillo, asegura que "no son los presupuestos más sociales, cuando en estos momentos de crisis sanitaria y económica, no incluyen ayudar a una parte de la sociedad, los autónomos, pymes y las familias que hay detrás. Añade que estas cuentas "no contemplan diferencias significativas con respecto a los años de anteriores, en los que no se estaba atravesando una pandemia, y las consecuencia económicas que está provocando, dejando de lado al tejido productivo local, comercios, autónomos, hosteleros, empresas, etc. Presupuestos en los que toda la partida de inversiones estará centrada prácticamente en los 3,6 millones de euros que habrá que aportar este año para la obra del Pabellón, pero no nada se sabe de las anunciada pista de atletismos, la necesaria pista de fútbol o algo más importante, partidas para temas sanitarios".

Para el portavoz del PP estos presupuestos llegan con retraso, "con una excusa que evidencia su falta de previsión, la tónica general de su nefasta gestión o con una estrategia para enlazarlos con los Presupuestos de los Remanentes creando una confusión inexistente, son dos presupuestos independientes. Y de los que van a disponer dentro de unos meses, gracias la oposición del PP, que no al Gobierno Central. Si esto es lo máximo que pueden ofrecer a San Vicente, en las circunstancias tan difíciles en las que nos entramos, ellos sabrán, son los que gobiernan.

"Son sus presupuestos, la competencia para buscar acuerdos, diálogo y consenso, les correspondía a ellos. Este año se presentaba dada las circunstancias como una oportunidad única para ello, pero nuevamente han perdido la oportunidad, a pesar de lo que se han preocupado en anunciar en los medios de comunicación que iban a hablar y reunirse con “todos” los partidos, pero la realidad es que no han hecho ni una cosa, ni la otra". Considera que nacen con "falta de credibilidad si vienen avalados por la gestión de los cinco años previos, y nacidos de la desconfianza de los partidos que les apoyan, que establecen como criterio para ese apoyo la creación de una comisión de ejecución del mismo"

Para el portavoz de Vox, Adrián García, "se trata de unos presupuestos cosidos a medida de los intereses de los partidos que los han firmado, sin contar con nadie, y lo peor, sin contar con la situación extraordinaria en la que nos encontramos. Esto se comprueba al comparar el Presupuesto de 2021 con el del año pasado, podemos ver que son prácticamente iguales, cambiando ciertas partidas que, por supuesto, tienen que ver con la ideología de los firmantes y los concejales que parecen tener mas peso en el consistorio".