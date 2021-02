San Vicente del Raspeig ha dado luz verde a los presupuestos municipales de 2021. Las cuentas más importantes del Ayuntamiento durante el año ascienden a 42,7 millones de euros, 884.000 euros más que en 2020. Salen adelante con los votos del equipo de Gobierno PSOE-EU y el apoyo de Podemos y Compromís gracias al «Pacto de la Almazara» firmado el 18 de enero.

Los partidos de izquierdas han elogiado estas cuentas y han destacado su «marcado acento en las políticas sociales», de fomento del empleo y de apoyo al comercio y la industria.

El pleno extraordinario y telemático aprueba con 13 votos a favor y 11 votos en contra, las cuentas municipales marcadas por la crisis que provoca ya la pandemia. El concejal de Hacienda, Guillermo García, destaca el refuerzo de los servicios sociales que este año cuentan con un aumento del 7,6%y un presupuesto de 2,4 millones de euros. La partida de emergencia social crece y se dota de 360.000 euros. Y la rebaja de 136.000 euros de la partida de Fiestas se destina a la compra de casas sociales, para las que hay 150.000 euros. Para empleo y comercio se destinan 1,6 millones de euros. Además, el equipo de Gobierno recuerda las ayudas que va a recibir con el Plan Resistir de 1,5 millones y de la Diputación.

El alcalde, Jesús Villar, destaca que estas cuentas no contemplan subida de impuestos y tienen por objetivo «la reactivación de la economía y el empleo y ayudar a los sanvicenteros en el campo social y sanitario». Los califica como los presupuestos más importantes de los últimos 5 años. «Se ha aumentado la inversión en bienestar social porque sabemos que la prioridad ahora es mejorar la calidad de vida de las personas más afectadas por la pandemia».

Ciudadanos, Vox y PP no respaldan estos presupuestos y han votado en contra. Han reprochado que no han nacido del consenso ya que no se ha contado con ellos, únicamente con el bloque de izquierda a pesar de los reiterados mensajes de que se les iba a hacer partícipes. Y advierten de que en un año tan excepcional se debía tender al acuerdo de todos los grupos.

Para Podemos y Compromís en cambio, sí ha existido consenso y «los presupuestos están a la altura de lo que San Vicente se merece», expone el portavoz de Podemos, David Navarro.

Pero, para Adrián García de Vox, «están por debajo de la altura política que necesita la situación que está por llegar». Óscar Lillo del PP advierte de que «no ha habido ni diálogo ni consenso» y apunta que ni siquiera son los más sociales «esos fueron los de 2016». Mientras, Mariela Torregrosa de Cs advierte que «no podemos apoyar unos presupuestos en los que no se nos ha dado la más mínima oportunidad de participar, sobre los que no hay garantías de que se vayan a ejecutar».

En tres meses San Vicente contará con 10 millones más para invertir

El concejal de Hacienda, Guillermo García, advierte de que el presupuesto más importante de este año es el que está por venir, el del remanente. Es con ese montante económico con el que se contemplan propuestas de ayudas al tejido productivo, desempleo e inversiones. Y lo remarca el edil Alberto Beviá quien señala que se pone en circulación «a partir de los meses de marzo-abril un remanente superior a diez millones de euros para dar apoyo a los sectores más necesitado». Y entre otros se contempla un bono-comercio o un incremento para la compra de vivienda sociales. Aunque la oposición reprocha que el pacto de izquierdas fía a ese presupuesto buena parte de las ayudas que comerciantes, autónomos y vecinos en dificultades deben recibir ya y no a partir de abril.