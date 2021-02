El PP de San Vicente ha reclamado hoy al Ayuntamiento "medidas urgentes y directas" para frenar la subida del paro en la localidad. Los populares consideran imprescindible actuar frente al incremento de desempleados en San Vicente, "que asciende ya a 5.429 vecinos sin un puesto de trabajo, algo que afecta directamente a las familias que hay detrás de estas cifras".

“En el Ayuntamiento partimos de unos presupuestos con retraso, en el año que más necesidad había de que todo funcionara de la forma más rápida posible, aportando soluciones urgentes y eficaces”, argumenta el portavoz Popular, Óscar Lillo, que apunta que en el presupuesto "no se reflejan ayudas a los sectores de comercio, hostelería, y pequeñas empresas. Algo que debería ser prioritario en estos momentos. Se escudan en la recepción de ayudas procedentes de otras administraciones como la Diputación de Alicante, o la Generalitat Valenciana y el ya famoso Plan Resistir, cuyas bases aún no están ni publicadas, lo que hará que el proceso para que esas ayudas lleguen al bolsillo de los autónomos y empresarios se dilate en el tiempo”, a lo que añade que “desde abril de 2020, el Partido Popular lleva realizando propuestas y planteando medidas encaminadas a minimizar esos gastos, mientras los negocios no puedan generar los ingresos necesarios”

A nivel nacional, el Partido Popular reclama medidas como son la supresión de la cuota de autónomo y de la Seguridad Social, así como la de los pagos a cuenta de IVA e IRPF, mientras que perdure la limitación de la actividad o cierre. “No es justo que un comercio que lleva todo un mes cerrado deba asumir estos gastos. Medidas que desde Populares San Vicente hemos incluido también en nuestras propuestas y mociones, junto a otras como la reducción o supresión temporal de tasas municipales o apoyar con promoción, difusión, visibilización, es decir, una implicación efectiva y directa, a los comercios, hosteleros y pymes. Ahora no sirven acciones genéricas, el problema tiene nombre y apellidos, el de nuestros vecinos. Y reafirma el portavoz popular que "no hay voluntad política para ello, todo son excusas o decir que ya lo están haciendo para votar contra nuestras mociones, pero la realidad de nuestras calles siguen siendo más persianas que no se volverán a levantar”.

“La situación sanitaria que ha desembocado en esta crisis económica que estamos viviendo no es algo nuevo, se prolonga desde hace prácticamente un año ya. Pequeños empresarios y autónomos a los no les quedan recursos para superar más olas pandémicas”, señala Lillo, que agrega que “es necesario proporcionar oxígeno al tejido productivo local, ofrecerles la protección que requieren, pues son a su vez el principal foco generador de empleo para los vecinos de San Vicente.”

“No se valoran recursos propios para ayudar a emprendedores, por ejemplo. El Vivero de Empresa continúa a menos del 50% de ocupación de espacios. La Comisión que estudia su adjudicación no se ha reunido desde principios del año pasado”, a lo que el Portavoz Popular se pregunta: “¿Hay solicitudes y no se adjudican? Y si no hay solicitudes ¿por qué no se fomenta la utilización de estos espacios, que pueden ser una solución a posibles emprendedores en estos momento de difícil coyuntura económica?”

“No podemos permanecer impasibles mientras el tejido productivo y motor del empleo local de nuestra ciudad se va a pique”, agregando que “la pasada semana acompañamos a la Asociación de Hosteleros a la Diputación donde trasladaron sus necesidades e inquietudes al Diputado de Fomento y Desarrollo Local, Sebastián Cañadas. Hemos iniciado una campaña de promoción del consumo local, con los mínimos recursos de que disponemos a través de nuestras redes sociales, y continuaremos apoyando en todo lo que esté en nuestra mano”, concluye Lillo.