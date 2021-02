La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la causa contra la exconcejal de Urbanismo de El Campello, Mari Carmen de Lamo, por supuestamente maniobrar en el pasado mandato para evitar que fuera protegida la parcela de un familiar. El auto de los tres jueces de la Sección Décima de la Audiencia de Alicante está fechado el 4 de febrero y ha sido comunicado esta semana a las partes, revocando el archivo de la causa. Así, se devuelve el caso al Juzgado de Instrucción Número 8 de Alicante en la fase de diligencias previas, para que se lleven a cabo las actuaciones solicitadas por EU y Fiscalía para esclarecer el caso. Estas medidas incluyen que presten declaración como testigos dos técnicos y el entonces alcalde, Benjamí Soler (Compromís).

El titular del juzgado que había llevado la investigación ordenó su archivo el pasado 11 de marzo tras no hallar «ni el más mínimo indicio» de que la concejal del Partido del Campello, la marca blanca de Podemos, y también exsecretaria general de la formación morada, tratara de influir en este tema.

EU fue quien presentó en 2019 ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por presuntos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios contra De Lamo. El magistrado abrió una investigación para aclarar si la edil, que ya ha dejado la política, maniobró para modificar un informe de alegaciones municipales al plan Pativel -que impulsó la Generalitat en el litoral de la Comunidad y que acaba de ser tumbado por el TSJCV-, para evitar que se catalogara como suelo no urbanizable protegido la finca de su suegro, en el entorno del río Seco.

EU mantiene que la exconcejal presuntamente actuó para «ocultar» un informe contrario, que fue borrado, y cambiar las competencias al técnico responsable, que había dictaminado a favor de las afecciones del Pativel, por otro que proponía «salvar» la zona del río Seco, donde se ubica esta parcela. E impulsó las alegaciones para levantar la afección sobre la zona de los terrenos, manteniéndolos urbanizables.

El juez, tras las declaraciones de la investigada, que siempre ha negado los hechos, del edil de EU y de tres técnicos que participaron en la elaboración de informes y alegaciones, decretó su archivo. El magistrado concluyó que «no existen datos de la comisión de hecho ilícito alguno (...), estando simplemente en presencia de un procedimiento de alegaciones (...) en que el Ayuntamiento opta por un determinado informe en relación a otro». Y añadía que «también consta que el informe en cuestión existe dentro del expediente digital, y que el documento que se dice eliminado, realmente subsiste», destacando que «no existe el más mínimo indicio de que tratara de influir en el contenido del informe que sirve de base a las alegaciones que finalmente fueron elevadas».

Intervención

En cambio, la Audiencia pide ahora nuevas diligencias, ya que advierte que «parece claro que la concejal denunciada intervino en el expediente, tanto directamente, al menos, suscribiendo propuestas de resolución, como indirectamente, mediante la sustitución de un técnico por otro para la emisión de informes o realización de estudios, siendo los informes o estudios emitidos por uno u otro de contenido diferente y con posible incidencia en interés de un familiar de la concejal».

Y añade que «la intención de la denunciada de aprovechar el ejercicio de funciones propias de su cargo podrá deducirse o no en definitiva de hechos objetivos, pero en el momento procesal en que nos hallamos no puede estimarse sumamente improbable, y ello es suficiente para continuar el procedimiento».

Informe eliminado

Y en cuanto al informe suprimido, la Audiencia advierte que «no se cuestiona que la propuesta de acuerdo (...) fue sacada del expediente digital, aunque pueda figurar en un archivo informático como documento anulado dentro de la carpeta de documentos eliminados». Y destaca que «la separación del documento de su lugar original y su inclusión en un archivo de documentos eliminados puede considerarse ocultación, pues la autoridad, funcionario o interesado que acceda al expediente cuenta con que el mismo es íntegro, y no debe soportar la carga de buscar en archivos distintos de los del expediente en cuestión, tales como ‘papeleras’, ‘borradores’ o ‘documentos eliminados’».

Desde el entorno de De Lamo señalaron ayer que no iban a hacer declaraciones y que van a «dejar que la justicia actúe». Y desde Podemos su edil Eric Quiles afirmó que «no vamos a entrar en un juicio paralelo al de los juzgados, que es donde debe hacerse», aunque recordó que «sabemos dónde acaban las querellas contra Podemos, archivadas».

EU afirma que el auto respalda sus sospechas

El edil Pardo defiende que es necesario seguir investigando para eliminar cualquier duda

Desde EU su edil Pedro Mario Pardo mostró ayer su satisfacción por la reapertura del caso. El regidor explicó que «todo este tiempo hemos tenido que soportar falsas acusaciones de ‘invención absurda y sin fundamentos’, ‘burdas mentiras de EU’, o incluso una denuncia por calumnias e injurias que presentaron para que cesáramos con nuestro trabajo, y que más tarde tuvieron que retirar. El fallo y la fundamentación de la Audiencia Provincial demuestran que nuestras sospechas o dudas acerca de la correcta actuación por parte de la concejala son legítimas y deben ser esclarecidas. De hecho, no solo EU lo ve así, sino que Fiscalía Anticorrupción y hasta la propia Audiencia considera que los hechos deben ser investigados para eliminar cualquier duda al respecto». Pardo agregó que «los partidos políticos y en concreto el Partido de El Campello-Podemos (PdC) no puede perder de vista que la función de un partido es auditar. Siempre es doloroso que las dudas recaigan sobre una persona de tu mismo grupo político, pero siempre y cuando existan indicios, como es el caso, toda investigación es legítima. Sin embargo, no lo es acusar en falso o sin sustento a un representante de un partido, tal y como ha hecho Podemos El Campello», que ha pedido recientemente la dimisión de Pardo por sus denuncias públicas sobre posibles irregularidades urbanísticas en el anterior mandato.