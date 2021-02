La concejal de Educación, Sanidad y Consumo y de Bienestar Animal de San Vicente del Raspeig, Belén Arques (PSOE) presenta hoy su renuncia al acta de concejal al alcalde, Jesús Villar. La edil, que compatibiliza su tarea en el Ayuntamiento con la dirección de un colegio, esgrime razones personales y familiares para dejar el Ayuntamiento. Reconoce que entre ellas está el «desgaste físico y emocional» que ha provocado la crisis sanitaria a la hora de dirigir dos concejalías y el centro educativo.

La que fue número 2 en la candidatura del PSOE a la Alcaldía en las elecciones de 2019 se va a la vez con una crítica a las «estrategias conspirativas» de una parte del grupo socialista al que pide una «reflexión». Deja al aire la brecha del PSOE local, roto entre el grupo de apoyo al alcalde, Jesús Villar, al que da las gracias por su apoyo y comprensión tras informarle de su decisión de dimitir, y el de José Luis Lorenzo, quien fue su mentor.

Arques explica que cuando asumió el cargo de concejal era consciente del esfuerzo que suponía compatibilizar la dirección de un centro educativo con la gestión de dos concejalías. «No me asustaba el trabajo duro, los horarios intempestivos, las reuniones interminables», detalla. «Pero, había otras cosas con las que no contaba. Entre ellas la situación sanitaria provocada por la pandemia», cuenta.

Y junto a ello, en un duro escrito, admite que «mi deseo era irme en silencio, discretamente. Pero hay quien no entiende ni respeta la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones ni reconoce el libre albedrío, excepto para sí mismo por lo que me veo en la necesidad y la obligación de emitir este comunicado». La edil reconoce que hay compañeros «a los que va a sentar muy mal este escrito, pero, en el final de esta etapa, debo ser fiel a mí misma y manifestar lo que he vivido y cómo me he sentido estos meses».

«No todo vale en política»

Belén Arques hace una dura crítica a las actitudes dentro del grupo socialista. « No todo vale en política. Y si el fondo es importante, las formas lo son aún más. Jamás entenderé ni apoyaré el criterio del «pensamiento único», el control férreo de lo que se debe sentir, pensar y manifestar, el «estás conmigo o estás contra mí», depender de los vaivenes emocionales de un ego desbocado, las faltas de respeto y las descalificaciones continuas y la búsqueda constante de «estrategias conspirativas» que no conducen a nada bueno y que solo consiguen debilitarnos como grupo», advierte. «Asumo mi parte de responsabilidad por haber contribuido, en un principio, a alimentar esa situación, pero se acabó. Por todo ello, creo que es el momento de dejar el acta y dedicarme, exclusivamente, a lo que, desde hace más de 30 años, es mi vocación y mi profesión: la docencia». La edil reconoce estar dolida por el final «pero me he visto sobrepasada por los problemas internos que sufre el grupo municipal. Es preciso reflexionar sobre esta situación, hacia dónde nos conduce y si merece la pena».

Arques se van dando las gracias por su comprensión al alcalde y a Asun París; a los ediles de EU socios en el gobierno, a la oposición y a los trabajadores municipales.