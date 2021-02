El Campello no aprobará unos presupuestos para 2021. El PP ha descartado la posibilidad de elaborar unas cuentas para el presente ejercicio, por lo que se trabajará con los presupuestos del pasado año, que ya estaban prorrogados. El alcalde Juanjo Berenguer y su edil de Hacienda, Lourdes Llopis (PP), ambos del PP, han confirmado en el pleno de hoy que no habrá nuevas cuentas, debido a que el desplome de ingresos por la pandemia hace inviable elaborar otro proyecto económico.

Desde el PP han hecho estas manifestaciones a preguntas de Compromís, que han lamentado que pese a que el equipo de gobierno formado por populares, Vox y Cs tiene los votos para sacar adelante unas cuentas, no haga uso de esta mayoría para actualizar unas cuentas, teniendo en cuenta además que los presupuestos aprobados a finales de 2019 no estaban adaptados a la actual situación de crisis derivada por la pandemia.

Desde el PP han destacado que se va a seguir trabajando con las cuentas de 2020, realizando modificaciones de crédito necesarias. Y que no se descarta por otra parte operaciones de deuda para acometer inversiones, al margen de los proyectos que se puedan llevar a cabo a través del remanente de tesorería que arroje la liquidación del presupuestos de 2020.

Compromís ha dejado entrever que las discrepancias en el seno del ejecutivo, donde existen desavenencias entre PP y Cs, sean la causa de que no haya unos nuevos presupuestos. Y el equipo de gobierno le ha recordado que en los cuatro años del pasado mandato, bajo la Alcaldía de Compromís, no se llegaron a aprobar ni presentar unas cuentas al pleno, replicando su portavoz y exalcalde Benjamí Soler que entonces no se daban los números necesarios para sacarlos adelante, ya que gobernaba en minoría, pero ahora no tiene sentido que no impulsen unas nuevas cuentas.

Los presupuestos de 2020 fueron los primeros aprobados por El Campello desde 2014, tras 5 ejercicios trabajando con cuentas prorrogadas.