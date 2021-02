El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha adquirido un aparato traductor simultáneo de valenciano que ha puesto a disposición de los concejales. El alcalde, Jaime Albero, indica a los ediles en un mensaje en valenciano: «Hola, només comentar-vos que hi ha un dispositiu de traducció simultànea a la vostra disposició a l’agència de desenvolupament local per si fera falta. Només hi ha un, així que si el necessiteu per al ple, apropeu-vos a l’edifici de l’ajuntament i demaneu-lo» y el nombre de la depositaria.

El primer edil explica que el grupo municipal de Vox se ha quejado de forma reiterada por el uso del valenciano en los plenos. Y su respuesta es la de comprar el traductor simultáneo De forma habitual en los plenos municipales el alcalde habla en valenciano, los ediles de Compromís, Manuel Aracil del PP y José Luis Olcina de Cs. En el pleno de ayer no se reclamó el aparato.