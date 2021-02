Xixona no recibirá finalmente residuos sanitarios generados por el coronavirus, después de la oposición mostrada por el Ayuntamiento de la localidad a que la planta de Piedra Negra acogiera el tratamiento de este tipo de desechos. La alcaldesa, Isabel López, confirmó ayer este extremo a este periódico, después de haberlo anunciado en el pleno ordinario celebrado el pasado jueves. Esa misma jornada, indicó, le confirmaron que finalmente estos restos no se llevarían a Xixona.

La previsión de la Generalitat, tal y como publicó este periódico el miércoles de la semana pasada, era llevar los residuos a la planta de Piedra Negra, donde serían triturados hasta ser reducidos a polvo, para después conducirse hasta la fábrica de cemento de Alicante para incinerarlos. La primera edil, que también preside el Consorcio de Residuos Terra, asegura que en ningún momento se informó de esto al Ayuntamiento y que se enteró de esos planes por la prensa. La noticia generó «cierta alarma» en la población, dadas las «carencias» del vertedero ubicado en su término municipal, así como en el propio Consistorio. Por ello, y aun confiando en la eficacia de todos los protocolos de seguridad previstos por el Consell, el Ayuntamento pidió que se estudiaran otras opciones.

La alcaldesa desconoce qué alternativas contemplará la Generalitat, dado que, al no ser el asunto competencia municipal, no se ha producido más comunicación sobre el tema, salvo que ya se estudian más opciones. En cualquier caso, indicó, sí se le ha trasladado de manera oficiosa que es probable que el volumen de residuos covid vaya descendiendo a lo largo de estas semanas, de la misma forma que está bajando la incidencia del virus, por lo que confió en que los desechos «puedan tratarse como se había hecho» antes de la escalada de casos de la tercera ola. Además, defendió que «las cosas se están haciendo lo mejor posible» por parte del Consell, y comprendió que se tomara en consideración la opción de Xixona, pero reiteró que Piedra Negra es «una planta antigua, con muchas carencias y saturada», por lo que no era una alternativa adecuada. Y también, insistió, «comprendo la inquietud de los vecinos» en torno al tema.

Los residuos sanitarios producidos por la actuación contra el coronavirus ya están llegando al recinto de la Institución Ferial Alicantina (IFA), en Elche, así como a Feria València. Allí se están desinfectando mediante nuevos mecanismos. Tal y como señaló este periódico, hasta el momento todos los lotes han ido dando negativo en la búsqueda de trazas del virus, aunque su salida hacia cualquier otro lugar no podía autorizarse sin acreditarse que no son infecciosos.