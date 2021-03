San Vicente no renunciará a comprar casas aunque haya familias interesadas

El alcalde de San Vicente, Jesús Villar, lamenta que la primera vivienda en la que se ejerció esta potestad que la Generalitat Valenciana les ha dado perjudicó a una joven pareja de sanvicenteros. Sin embargo, el primer edil advierte de que el Ayuntamiento va a seguir ejerciendo esta capacidad que tiene para poder incrementar el parque de viviendas sociales.

Villar indica que son las inmobiliarias las que tienen que advertir a los compradores que el Ayuntamiento puede ejercer el derecho de tanteo y retracto, que significa que puede comprar la casa cuando hay otro comprador interesado. Algo que para el grupo municipal de Ciudadanos «no está bien» porque deja a los ciudadanos «totalmente indefensos ante la Administración». El concejal Jordi Roig explica que se está dando un mal uso a una potestad que en principio se dio para evitar la especulación y comprar viviendas que podrían ir a parar a fondos de inversión o fondos buitre, «pero no está pensada para perjudicar a una familia de San Vicente».

El alcalde asegura que el Ayuntamiento desconoce quién está interesado en hacer la compra de la vivienda y ejerce su prioridad sobre la venta «es responsabilidad de la inmobiliaria advertir de la situación a los posibles compradores». Y añade que el Ayuntamiento seguirá ejerciendo su derecho «para aumentar el parque de viviendas sociales, dentro de sus posibilidades económicas».

Cualquier comprador debe de esperar a que se pronuncie el Ayuntamiento, según explica el primer edil, que remarca que hasta que la administración local no renuncia no se puede adquirir la vivienda. Y apunta Villar que el consistorio está renunciado de una forma ágil a las notificaciones que recibe que le permiten ejercer esta posibilidad de compra. «Renunciamos lo más rápidamente posible a las que no vamos a ejercer para no retardar la compra de otros usuarios», indica Villar. Hasta la semana pasada se ha renunciado a la compra de doce viviendas.

El grupo municipal ha intentado arrancar del equipo de Gobierno un compromiso de que no volverá a comprar una vivienda que quieran adquirir unos particulares. Y advierte que el consistorio conocía el nombre y los datos de los compradores porque la notificación que hace la Generalitat se realiza con esa información. Por ese motivo creen en Cs que sería sencillo comprobar antes de adquirir la vivienda si es una familia la que está interesada. «No dudo que el Ayuntamiento actúa dentro de lo correcto -explica Jordi Roig- pero este derecho de tanteo no estaba pensado para estar ocasiones, eran viviendas de ejecuciones judiciales, de daciones en pago, fondos buitre, transmisiones de más de cinco viviendas», resume. «No entendemos que se impida a un particular adquirir una casa tras llegar a un acuerdo de compra».

Casas sociales

La primera vivienda adquirida a través del sistema de tanteo para aumentar el parque de viviendas sociales ha costado 115.000 euros y se suma a las seis que ya tiene el consistorio, que compró hace dos años. Según indicaban desde el área de Bienestar Social, a mediados o finales de este mes está previsto que puedan iniciarse el proceso de adjudicación.

La pareja perjudicada no encuentra casa

«Estamos peor que en octubre cuando nos pusimos a buscar casa», lamenta Roberto Escribano, quien junto a su novia no pierde la fe en encontrar un hogar, aunque ya fuera de San Vicente. En enero, cuando ya tenían concedida la hipoteca, habían comprado muebles y electrodomésticos y se ilusionaban tener su propia casa les cayó un jarro de agua fría cuando el Ayuntamiento ejerció el derecho de tanteo. Ahora no encuentran casa en su ciudad y buscan en Villafranqueza, pero no logran que les den la hipoteca que podrían pagar. V.M.