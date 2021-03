El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha registrado por escrito una solicitud en la que pide al equipo de Gobierno de San Vicente del Raspeig que permita solicitar las ayudas del Plan Resistir a los autónomos y pymes aunque no estén al corriente de pago con la Seguridad Social o con las administraciones públicas como consecuencia directa de la pandemia. Se trata de una medida de carácter excepcional y transitoria para no dejar fuera a los solicitantes que no cumplan con este requisito.

La concejal de Ciudadanos Mariela Torregrosa ha explicado que “es imprescindible eliminar este requisito de forma transitoria porque muchas pymes, autónomos y hosteleros han tenido que contraer deudas durante el último año como consecuencia del cierre de sus establecimientos o por las restricciones sanitarias impuestas, y ahora se ven asfixiados y sin la posibilidad de pedir estas ayudas para sus negocios”.

Ciudadanos plantea que se realice una modificación de las bases aprobadas por el equipo de Gobierno para la concesión de las ayudas del Plan Resistir, que están dotadas con 1,4 millones de euros, para que se elimine la obligación de que los beneficiarios estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias contraídas con Hacienda o con la Seguridad Social como consecuencia directa de la crisis provocada por el covid-19.

El amparo del Ministerio de Hacienda

La propuesta de Ciudadanos se fundamenta en la nota informativa que ha emitido la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, en la que comunica que el Ministerio de Hacienda ampara a los ayuntamientos que quieran exonerar de este requisito en la concesión de subvenciones, dadas las “especiales circunstancias derivadas de la pandemia”.

Mariela Torregrosa ha explicado que “creemos que es urgente modificar las bases de la convocatoria, dado que el plazo para solicitar las ayudas ya está abierto, y puede haber autónomos y pequeños empresarios que opten por no pedirlas precisamente porque tienen algún tipo de deuda contraída con las administraciones durante el último año, por lo que instamos al equipo de Gobierno a estudiar esta propuesta y ponerla en marcha lo antes posible”.

La concejal de Ciudadanos ha añadido que “todos queremos que las ayudas del Plan Resistir lleguen al mayor número posible de beneficiarios porque van dirigidas a sectores que se han visto muy afectados por las restricciones, como la hostelería, los gimnasios, el ocio nocturno, el turismo o la cultura, entre otros, y debemos eliminar los obstáculos que puedan llevarles a no solicitar las subvenciones, sin olvidar que hablamos de dinero público y de que debe haber un control riguroso del procedimiento”.