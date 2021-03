Ni el PSOE ni Vox han acudido hoy a la lectura del manifiesto por el 8-M celebrado en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. Vox por su rechazo a este tipo de celebraciones y ya no firmó el manifiesto que suscribió el resto de fuerzas en el pasado pleno; mientras que el PSOE ha evidenciado la brecha abierta con su socio de gobierno Ciudadanos, que ostenta la concejalía de Igualdad.

La polémica se abrió la semana pasada cuando la edil del área, Julia Parra, se negó a distribuir el cartel conmemorativo editado por la Generalitat Valenciana al considerar que es “político e ideologizado” y criticó el “uso partidista” que hace del 8-M la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dirigida por Mónica Oltra. Ello provocó el malestar del alcalde socialista, Jaime Albero, quien aseguró no apoyar esta medida y recriminó que una decisión así se debía consultar en el seno del equipo de Gobierno. A su vez, la vicepresidenta Oltra, criticó la "falta de cultura general" de Parra y explicó que el cartel se inspira en "el cartel de 1943, "We can do it", con una mujer que alza el puño en signo de empoderamiento, y que se ha convertido en símbolo de la lucha por los derechos de la mujeres". A pesar de la polémica, en la lectura del manifiesto sí ha estado presente el portavoz de Compromís, Sergio Agueitos.

La concejal de Igualdad, Julia Parra, ha lamentado la ausencia del PSOE y de Vox en la lectura institucional del manifiesto del 8 de marzo que ha tenido lugar hoy en el Salón de Plenos. Al acto, con el que se inicia el programa municipal de actividades del Día de la Mujer, han acudido representantes de Cs, PP, Compromís y Podemos.

“Nos hubiera gustado que toda la Corporación al completo hubiera estado presente porque la lucha por la igualdad debe ser un objetivo común y compartido, fuera de partidismos”, ha afirmado la edil.

Además de Julia Parra como concejal de Igualdad, ha acudido el portavoz de Cs en Sant Joan, Santiago Román; la edil del Partido Popular, Almudena Rico; el de Compromísy el portavoz de Podemos, Juan Ignacio Ferreiro. “Agradezco a todos los representantes de los distintos partidos políticos que han acudido a este acto y lamentamos la ausencia de quienes no se han sumado”, ha insistido la edil de Igualdad.

Los ediles se han turnado en la lectura del manifiesto del 8 de marzo aprobado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y respaldado por el Pleno municipal de Sant Joan con los votos favorables de todas las formaciones, salvo Vox. Esta lectura está publicada en las redes sociales del Ayuntamiento de Sant Joan y abre la programación preparada por la Concejalía de Igualdad con motivo del Día de la Mujer.

Por motivos de seguridad derivados de la situación sanitaria actual, este año se ha optado por grabar y emitir posteriormente la lectura del manifiesto en lugar del tradicional acto público. “Priorizamos la salud de todos sin dejar de destacar este 8 de marzo como una fecha para reivindicar los derechos de las mujeres”, ha afirmado Julia Parra. El resto de la programación de la Concejalía de Igualdad también se llevará a cabo en formato online.

“Desde Ciudadanos continuaremos nuestra lucha por la igualdad desde las instituciones, buscando siempre la unidad de todos, partidos y personas, aunque no siempre sea posible conseguirlo”, ha asegurado la edil.