El concejal de Recursos Humanos de San Vicente renuncia al área tras las críticas de los sindicatos y la oposición

"He presentado mi renuncia como concejal de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de San Vicente. Una decisión que he comunicado con carácter de urgencia a nuestro alcalde, Jesús Villar, y al resto de compañeros del grupo municipal socialista", señala en un comunicado el edil. "Desde que comenzó el presente mandato en 2019 y me fue delegada la concejalía de Recursos Humanos he estado trabajando a diario. Se trata de un departamento motor del consistorio, pues es desde donde se gestiona lo más preciado que tenemos: nuestros trabajadores y trabajadoras". Ferrándiz explica que "he intentado tener talante dialogante para poder llegar a acuerdos entre las diferentes partes. Pero, desde hace unas semanas, me encuentro en una situación insostenible donde la situación se ha trasladado a lo personal. Por ello, he tomado esta decisión que espero sea la mejor para el colectivo de trabajadores y trabajadoras, y para los intereses municipales, esperando que sea respetada".