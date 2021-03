EU El Campello denuncia el retraso del Ayuntamiento en el pago a empresas durante el año de la pandemia. La formación alerta que el Consistorio ha incumplido el Periodo Medio de Pago (PMP) durante todo el año 2020, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Por su parte desde el ejecutivo aseguraron que los retrasos están justificados por la pandemia y lamentaron las declaraciones de Esquerra Unida.

EU recuerda que Ley estipula que “la administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”.

En cambio en el informe que se dio cuenta en el pleno municipal, dentro de sus obligaciones legales de información, el gobierno local dio cuenta de "su incumplimiento reiterado durante los cuatro trimestres de 2020". Las cifras que refleja el informe de tesorería son las siguientes. En el primer trimestre, de enero a marzo: 41.49 días; segundo trimestre, de abril a junio: 48,66 días; tercer trimestre, de julio a septiembre, 45,61 días; y cuarto trimestre: de octubre a diciembre: 36,31 días. Una media aproximada de 43 días cuando la Ley estipula un máximo de 30 días, según explica la formación en un comunicado.

Por esta razón, el edil de Esquerra Unida Pedro Mario Pardo declaró que "es incomprensible que el gobierno municipal teniendo medios económicos no haya pagado en tiempo y forma a las empresas que nos han prestado un servicio al municipio. Mucho más en un año, por el que han atravesado con tantas dificultades las empresas, como el 2020". Instando "al gobierno a destinar recursos necesarios para no volver a incumplir con la ley de medidas de lucha contra la morosidad. A esto hay que añadirle el retraso de las 'ayudas a Pymes y autónomos' afectados por el covid anunciadas 'a bombo y platillo' en el mes de abril de 2020 y que no se pagaron hasta casi un año después. Demostrando que más que un apoyo, la gestión del gobierno local ha sido una traba añadida a todas las dificultades que las empresas han encontrado durante 2020".

Réplica

Por su parte desde el equipo de gobierno su edil de Recursos Humanos, Lourdes Llopis (PP), salió al paso de las declaraciones de Pardo y manifestó que "me parece deleznable que, después de haber atravesado quizás lo peor de la pandemia sanitaria, se cargue contra el funcionariado por los retrasos en los pagos. Recuerdo que los empleados públicos tuvieron que salir de sus despachos de un día a otro, y confinarse en casa como el resto de españoles. Empezó entonces el proceso de adaptación al teletrabajo, lo que supuso un cambio radical que ha implicado no pocos esfuerzos personales y colectivos. Poner en duda su profesionalidad después de tanto trabajo es indignante. Si ha habido retrasos seguro que son justificadísimos por lo que he explicado. La adaptación no ha sido ni fácil ni sencilla. En política no todo vale. Atacar a los trabajadores no es de recibo".