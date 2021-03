El Campello acoge mascotas de víctimas de violencia machista

No solo garantizar el bienestar de la víctimas de la violencia machista sino también de sus mascotas. La concejalía de Mujer e Igualdad de El Campello ha puesto en marcha un servicio pionero en la provincia de alojamiento y cuidado de mascotas para mujeres víctimas de malos tratos que, como consecuencia de esta circunstancia, temporalmente no puedan hacerse cargo del cuidado de su animal, según informó ayer su edil Mercé Pairó (Cs).

«Con esta iniciativa, la concejalía no solo desea facilitar a estas mujeres el camino para apartarse de su agresor mientras cambian de domicilio para protegerse, sino que además espera actuar de revulsivo para aquellas que no acaban de dar el paso de denunciar a su maltratador porque, entre otras muchas problemáticas, no saben dónde dejar a su animal», manifestó Pairó.

Además, explicó que este servicio también estará disponible para otras personas en situación de vulnerabilidad dependientes de la concejalía de Bienestar Social. Bienestar Social atiende casos de extrema sensibilidad como población infantil que ha de ingresar en un centro de menores por hallarse en situación de orfandad o personas dependientes que fallecen y tienen mascotas.

Con la contratación de este servicio, que prestará el hotel canino y felino campellero «El Rey de la Casa», la concejalía «garantiza el cobijo, la alimentación, medicación, esparcimiento diario, entrenamiento conductual y, en general, todo lo relacionado con el cuidado, la atención y vigilancia de la mascota, mientras la persona resuelve su circunstancia particular».

Hace un año este hotel canino puso en marcha un servicio de forma altruista para acoger a algunas mascotas en esta situación, en colaboración con el Ayuntamiento. Pero ahora este servicio pasa a formalizarse directamente desde el consistorio con un contrato menor.