El parque canino de Muchavista se marchita

El diagnóstico es compartido por usuarios del parque canino y Ayuntamiento, aunque en las causas discrepan. Esta zona verde de la playa Muchavista, ubicado junto al río Seco, se marchita. La Asociación Askampe de Amigos de los Perros de El Campello denuncia su abandono, atribuyendo su estado actual a la falta de mantenimiento y riego. Alertan de que hay numerosos árboles que han sido talados y la mayor parte del césped se ha perdido, responsabilizando al edil de Parques y Jardines, Julio Oca (Cs) de todo ello, advirtiendo que el mantenimiento que se realiza en el centro urbano es muy superior al de Muchavista, y reclamando el cierre de esta instalación para su reforestación.

Por su parte Oca afirma que el estado de parque no se debe a falta de mantenimiento, sino a actos incívicos e incluso sabotajes del sistema de riego, por el que han tenido que invertir en sustituciones de 75 aspersores 1.500 euros en el último año. Y vincula también la pérdida de césped a que el parque está masificado. Por ello anuncia un proyecto para reforestarlo.

Desde Askampe explican que «la incapacidad de gestión del edil de Parques, unida a la necesaria incompetencia y dejadez de la empresa concesionaria, han dejado en un estado lamentable los parques y jardines de Muchavista, y en especial el parque canino de Jardines del Mar, proyecto estrella del municipio».

Lamentan que «después de más de 4 reuniones mantenidas con Oca y, con dos de ellas en el despacho del alcalde Juanjo Berenguer (PP), esta asociación le hizo saber las graves deficiencias que tenía el parque canino, uno de los más utilizados del municipio con más de 300 entradas diarias en verano y 150 en invierno. Desde la asociación le solicitamos (junio 2019) que se regara de forma inmediata ya que estábamos a punto de perder no solo la grama (césped) sino su raíz. En caso de no hacer nada provocaría la desertificación de la zona y el consiguiente desembolso económico para su reforestación».

El colectivo afirma que «Oca, lejos de hacer caso, también desoyó las órdenes que recibió del alcalde de forma expresa y directa. La consecuencia, a fecha de hoy, es la pérdida de más del 70% del césped. Con la inestimable ayuda de la empresa concesionaria».

Askampe afirma que «la gestión de Oca no solo está arruinando los parques y jardines de la zona, sino que económicamente no tiene control» sobre el trabajo de la adjudicataria. Del mismo modo señalan que «se dedican a culpar a los perros que rompen los aspersores, pero fuentes de la empresa reconocieron a Askampe que los aspersores no los rompen los perros, sino que lo hacen las maquinas segadoras de césped».

Y también denuncian que «a lo largo de los años que esta empresa tiene el mantenimiento, podemos observar que han ido talando árboles que no cuidaba, dejando la tocona. En apenas 50 metros hay más de 15 toconas sin retirar». Y agregan que «desde la asociación venimos denunciando la ausencia de mantenimiento e inversiones en uno de los parques más visitados. Mientras que en el parque central se han sustituido más de 3 veces todos los juegos infantiles, en el parque canino no ponen ni bolsas para los excrementos».

Aforo

Por su parte Oca negó que no haya control sobre la adjudicataria y aseguró que «no hay falta de riego, sino falta de civismo. Sabotean los aspersores rompiéndolos, poniendo piedras encima, pisándolos... Llevamos gastados en un año 1.500 euros en aspersores... Y además, hay otro problema, el parque está masificado», ya que señala hay días que coinciden allí al mismo tiempo 80 perros, sobre todos los fines de semana, y con tantas mascotas el césped acaba desapareciendo. Por ello, junto con el proyecto que van a impulsar para reforestarlo, se va a ver si se hace una consulta para decidir si se repone el césped, pero para ello habrá que limitar el aforo, o bien se sustituye por albero, ya que «con la cantidad actual de perros el césped es inviable». Y también se valorará la mejor época para cerrar el recinto para proceder a su reforestación.

Del mismo modo señaló que la denuncia de Askampe está «fuertemente politizada» en un momento muy delicado entre PP y Cs, y que «en ningún momento el alcalde ha ordenado reparar el parque como dicen», algo que además depende de que la concejalía de Hacienda, en manos del PP, inyecté el dinero, agregó.