Podemos reclama que no se lleve a pleno la subida del agua en El Campello por la puesta en marcha de la desalinizadora. Este jueves el pleno debería votar la modificación del convenio con Acuamed y la subida del agua para recibir agua desalada y hacer frente en los próximos años a parte del coste de la construcción de la desalizadora de Mutxamel. El pleno se convocará este lunes, previsiblemente con estos puntos pese a que Cs, socio de gobierno de PP y Vox y responsable del área de Servicio, rechazó en comisión la subida y ha destapado la fractura existente en el tripartito.

Podemos, además de la retirada de estos puntos, va a pedir «que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento estudien emprender una demanda contencioso-administrativa que permita anular el convenio regulador para la financiación y explotación» de esta instalación, según explicó su edil Eric Quiles.

También exigirá que «el Ayuntamiento se ponga en contacto y a disposición de todas aquellas instituciones y organismos que puedan aportar claridad a la construcción de la desaladora, en especial de aquellos que puedan haber tenido relación con la investigación del caso Acuamed». Y que «el Consistorio solicite al Ministerio que asuma el coste total de la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora sin coste alguno para el Ayuntamiento de forma exclusiva, distribuyendo los costes económicos y financieros de estas infraestructuras en el conjunto del sistema».

Quiles manifestó que «el alcalde ha negociado en exclusiva un nuevo convenio, y quiere que los campelleros elijan entre lo malo, el convenio de 2007, y lo peor, el nuevo convenio de 2021. No estamos dispuestos a asumir los errores del resto de administraciones y de este propio Ayuntamiento. No vamos a permitir que el contribuyente cargue con todos los gastos en exclusiva, no vamos a permitir que nos incluyan unos sobrecostes de más de 26 millones.