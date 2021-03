El Campello tiene listas sus playas para dar inicio el próximo sábado a la temporada de baño. Las concejalías de Infraestructuras Turísticas, Servicios, Mantenimiento y Playas, dirigidas por el primer teniente de alcalde, Julio Oca (Cs), ha informado hoy que los trabajos de puesta a punto de las calas y playas del municipio, para inaugurar la temporada 2021, finalizaron el pasado viernes, "gracias al excelente trabajo transversal realizado por todos los operarios de las citadas concejalías", han explicado en un comunicado.

Esta operación de puesta a punto comenzaba hace un mes, cuando los jefes de servicio y administrativos de las citadas concejalías iniciaban la planificación conjunta de todas las tareas necesarias para que, independientemente de la evolución de la situación sanitaria, la ciudadanía pudiera disfrutar en perfectas condiciones de los arenales antes del comienzo de la Semana Santa y aprovechando el puente de San José.

“Aunque la meteorología no nos ha sido muy favorable, hemos querido garantizar que nuestra población dispusiera de toda la infraestructura turística en óptimas condiciones aprovechando esta festividad y, que en el momento en que pudiera disfrutar de nuestro maravilloso entorno, lo hiciera con todas las prestaciones”, ha manifestado el primer teniente de alcalde que señala que “el servicio de socorrismo no se habilitará hasta el próximo día 27, fecha de la apertura oficial de la temporada de playas 2021”. Hay que recordar que el año pasado se retrasó la licitación de este servicio, permaneciendo varias semanas sin vigilancia los arenales

De esta manera, los operarios de las concejalías, adelantándose una semana al inicio formal de temporada de playas, han instalado más de medio kilómetro de pasarelas rígidas, habilitado lavapiés y su guardia de 24h, alisado las playas, ubicado papeleras en cada entrador, desbrozado muros y acometido una limpieza general y extraordinaria de los arenales. Si bien durante esta semana trabajaran en los daños ocasionados por las lluvias en los entradores.

Asimismo, el primer teniente de alcalde ha querido destacar la importancia de guardar las medidas de higiene y seguridad necesarias para evitar los contagios por el covid-19. “Ya tenemos la experiencia de un año, que no caiga en saco roto y disfrutemos de nuestro entorno con responsabilidad. Apelo al buen hacer de la ciudadanía en el cumplimiento de las normas sanitarias para que pronto, esta pandemia forme parte del pasado”.

Además, quiso recordar que en los arenales de El Campello no está permitido fumar. “Cientos de colillas invaden nuestras playas. Sería preferible no fumar pero, quien libremente desee hacerlo puede desplazarse fuera de la playa y depositar su colilla en una papelera porque, recuerda, este residuo no solo daña la salud de nuestro entorno, sino que, además, es un foco de propagación del virus”.