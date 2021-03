Compromís anuncia enmiendas a los presupuestos de Xixona para 2021

Compromís per Xixona enmendará el proyecto de Presupuestos para el año 2021 presentado por el equipo de gobierno local (PSOE-Cs), después de tres años en que la Corporación xixonenca ha funcionado con las cuentas de 2018 prorrogadas, según han explicado en un comunicado.

El concejal y portavoz de la formación, Joan Arques, ha señalado: «Nuestra impresión del primer “borrador” de estos Presupuestos no ha sido buena porque entendemos que no se adaptan a la realidad de los xixonencs y xixonenques, más aún en la actual situación de pandemia. Instamos a PSOE y Cs a abrir un diálogo entre todas las fuerzas políticas y los principales actores locales (asociaciones, comerciantes, empresarios, etc.) para poder consensuar los principales proyectos en los cuáles nos tenemos que centrar como pueblo en el futuro. En definitiva, poner en común lo que queremos “ser de mayores”. Tenemos que planificar correctamente todas aquellas inversiones que de verdad se necesitan y no hipotecar Xixona».

Desde la formación valencianista expresan su «indignación» con los socialistas «por seguir faltando a su palabra incumpliendo el acuerdo al que llegaron con Compromís para la creación de un Casal de la Juventud a través de la adecuación del edificio del Cuarnero», cuando la biblioteca deje este espacio y pase a la Casa Rovira. El también concejal de Compromís, Lucas Sirvent, ha añadido que «reclamaremos el dinero correspondiente, no sólo para el nuevo “Casal Jove”, sino para otras cuestionas que nos exigen las vecinas y vecinos como las inversiones para la regeneración del Núcleo Antiguo, un plan de choque de mantenimiento de caminos rurales, o reforzar la dotación de Parques y Jardines».

«La situación actual de crisis social y económica exige también que desde el Ayuntamiento se redoble esfuerzos para dar apoyo a nuestro tejido económico. Por eso proponemos iniciativas como los cheques para consumo en nuestro comercio local o el aumento de la partida de servicios sociales para no dejar atrás a la gente de nuestro pueblo que peor lo está pasando», valora Sirvent.