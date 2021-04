La exjefa de Prensa del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Ana Belén López, le exige al alcalde, Jesús Villar, volver a su puesto. Le ha presentado un recurso de reposición frente al decreto emitido por el primer edil el 1 de marzo pasado en el que la cesaba como personal eventual del Ayuntamiento. En su recurso, admite que su puesto es eventual y "libre". Sin embargo, alega que fue nombrada a propuesta del Grupo Municipal Socialista y no ha sido este grupo el que ha propuesto el cese.

De hecho, el grupo le solicitó al alcalde al poco de su cese que fuera restituida basándose en que la jefa de Prensa era un personal de confianza propuesto por el grupo municipal socialista. Un cese que se produjo a la vez que el del concejal José Luis Lorenzo, a quien el alcalde le dejó sin competencias alegando pérdida de confianza.

En su recurso, la reclamante apunta que estima que "la resolución recurrida incurre en desviación de poder, entendida como ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los establecidos por el ordenamiento jurídico". Y se añade que la decisión de prescindir de sus funciones está motivada por la situación del PSOE municipal, dividido en dos grupos. "No queda en forma alguna justificada la conformidad al interés general del cese de la recurrente, cese que no tiene relación alguna con el desempeño de la misma, si no que, más bien, cabe enmarcar en el enrarecido ambiente que se vive en el Grupo Socialista Municipal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig", apunta el recurso.

Abono

López pide volver a su puesto y que se le abone todo lo que ha dejado de ingresar desde su cese. Un puesto dotado con unos ingresos anuales de algo más de 31.000 euros.

Ana Belén López es actualmente la presidenta de las Juventudes Socialistas de San Vicente. De que la situación era anormal desde el principio y la división evidente da idea el hecho de que López ejercía su puesto de jefa de Prensa desde el inicio de su función en el despacho del grupo municipal socialista, en el segundo piso del Ayuntamiento, y no en el Gabinete de Prensa, que se encuentra ubicado junto al despacho de Alcaldía, en el primer piso.

El alcalde nombró hace dos semanas a una nueva jefa de Prensa, Irene Corredor, que ha vuelto a trabajar al Gabinete de Prensa. El primer edil manifestó desde el primer momento que López forma parte del personal de confianza adscrito a Alcaldía y que el grupo Socialista cuenta ya con el personal de confianza que le corresponde en el reparto que en el inicio de mandato se hizo de personal eventual de los partidos.